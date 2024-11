Fibra Fastweb in offerta a 23,95€ al mese con Fastweb Mobile

Se si sta valutando il cambio di operatore della propria linea Internet di casa, segnaliamo l’ultima offerta sulla fibra di Fastweb: la fibra ultraveloce di Fastweb Casa Light è disponibile a partire da 23,95 euro al mese attivando anche una delle offerte Fastweb Mobile, altrimenti il prezzo rimane comunque altamente competitivo essendo pari a 27,95 euro al mese.

Connessione in fibra con una velocità superiore alla media, chiamate a consumo incluse così come l’attivazione della linea e Internet Box NeXXT One con Wi-Fi 6: questi i principali punti di forza di Fastweb Casa Light, che offre inoltre 30 giorni di prova entro i quali è possibile chiedere il rimborso completo dei costi sostenuti nel primo mese.

Per la verifica della copertura della fibra di Fastweb è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale.

L’offerta per la fibra di Fastweb parte da 23,95 euro al mese

Il prezzo scontato di 23,95 euro per l’offerta Fastweb Casa Light include come già detto l’avanzato router Internet Box NeXXt One con Wi-Fi di sesta generazione. Il dispositivo garantisce da un lato stabilità e copertura in ogni angolo della propria abitazione, dall’altro una navigazione sicura grazie alla protezione automatica da ransomware, malware, phishing, adware e spyware.

Aggiungendo un’offerta per il proprio smartphone, il prezzo di Fastweb Casa Light passa in automatico a 23,95 euro al mese. Tre le offerte tra cui è possibile scegliere si annoverano:

Fastweb Mobile : 150 Giga in 5G e minuti illimitati (7,95 euro al mese più contributo SIM pari a 10 euro)

: 150 Giga in 5G e minuti illimitati (7,95 euro al mese più contributo SIM pari a 10 euro) Fastweb Mobile Full : 200 Giga anche 5G più chiamate illimitate (9,95 euro al mese con contributo SIM pari a 10 euro)

: 200 Giga anche 5G più chiamate illimitate (9,95 euro al mese con contributo SIM pari a 10 euro) Fastweb Mobile Maxi: 300 Giga anche in 5G con minuti illimitati (11,95 euro al mese più contributo per la SIM pari a 10 euro)

Maggiori dettagli sull’offerta fibra sono disponibili su questa pagina del sito Fastweb.