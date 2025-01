Fibra Iliad ultraveloce in offerta a meno di 22 euro al mese

La fibra di Iliad, premiata come la più veloce d’Italia per download e upload da nPerf, è in offerta a 21,99 euro al mese per sempre anziché 25,99 euro per gli utenti mobile Iliad che hanno sottoscritto un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico.

Le prestazioni della fibra di Iliad sono notevoli: oltre a una velocità in download fino a 5 Gbit/s, l’offerta include un router di ultima generazione dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7, per performance e stabilità ancora più elevate. Resta poi il vantaggio dell’offerta che non subisce rimodulazioni nel tempo e che resta senza vincoli e costi nascosti come da tradizione Iliad.

I punti di forza della fibra Iliad

Il primo elemento distintivo della fibra Iliad è la velocità. Nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON si possono raggiungere fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload, mentre nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH GPON si raggiungono valori rispettivamente fino a 2,5 Gbit/s e 500 Mbit/s. Di tutto rispetto anche la velocità nelle cosiddette aree bianche: fino a 1 Gbit/s in download e fino a 300 Mbit/s in upload.

Un altro punto di forza è il router iliadbox che supporta la nuova tecnologia Wi-Fi 7, l’ultima generazione dello standard di trasferimento dati wireless. Sfruttando i vantaggi del nuovo Wi-Fi, è possibile contemporaneamente guardare film/serie tv, giocare online, scaricare file e lavorare in smart working da casa senza interruzioni.

L’offerta include inoltre chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 nazioni in Europa e al di fuori del Vecchio Continente. C’è poi anche l’app iliad connect, l’applicazione ufficiale dell’offerta fibra che aiuta gli utenti a gestire la propria rete al meglio.

Per attivare l’offerta per la fibra di Iliad è sufficiente collegarsi al sito ufficiale e verificare la copertura del proprio comune, inserendo l’indirizzo di residenza nel campo dedicato. Fatto questo, si può procedere con l’attivazione.