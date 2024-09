La fibra iliad diventa velocissima col Wi-Fi 7, da 21,99€ per sempre

La connessione in fibra ottica più veloce d’Italia (secondo test indipendenti condotti da nPerf) al prezzo di soli 21,99 euro al mese, per sempre: è quanto propone l’offerta di iliad, per il servizio che arriva a 5 Gbit/s in download, a 700 Mbit/s in upload e con router iliadbox incluso, dotato di tecnologia Wi-Fi 7 di ultima generazione, ideale per lo streaming in alta definizione, per il gaming senza lag, per lavorare e per gestire i sempre più numerosi dispositivi della smart home.

iliad, fibra 5 Gbit/s con Wi-Fi 7 e soli 21,99€

Tra i vantaggi, oltre alle prestazioni della linea che abbiamo appena descritto, c’è la promessa di non cambiare la tariffa in futuro, la totale assenza di vincoli e di costi nascosti, senza dimenticare l’attivazione semplice e veloce. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per saperne di più e per conoscere tutti i dettagli relativi alla promozione.

L’iniziativa è rivolta agli utenti mobile dell’operatore con un profilo da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese e pagamento automatico. Va aggiunta una spesa pari a 39,99 euro per l’attivazione. Ricapitolando, ecco cosa è incluso nell’offerta da 21,99 euro al mese di iliad.

Fibra ottica FTTH super veloce fino a 5 Gbit/s in download;

router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito;

chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali (scopri di più);

app iliadbox connect per gestire in modo semplice la tua rete.

Tutto ciò che devi fare è verificare la copertura, inserendo il tuo indirizzo di casa per scoprire se è già raggiunto dal servizio e con quale tecnologia. Nel caso di FFTH EPON si arriva fino alla velocità di 5 Gbit/s in download, mentre con FTTH GPON fino a 2,5 Gbit/s.