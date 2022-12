Fibra ottica Sorgenia: ecco tutti i vantaggi

Tutti conoscono Sorgenia come fornitore di gas e luce, ma non tutti sanno che è anche gestore di fibra ottica.

Affidarsi a Sorgenia per questo servizio significa approfittare dei numerosi vantaggi che offre, in primis la tecnologia FTTH fino a 2.5 GBPS in download.

La grandiosità di questa offerta è data dalla possibilità di combinare il servizio Internet casa a quello di luce, gas o entrambi, da gestire comodamente in un’unica app oppure avvalendosi di un servizio cliente veramente eccellente.

Fibra ottica Sorgenia: i vantaggi

Per chi non lo sapesse, la fibra ottica a 2.5 GBPS equivale a 2.500 MBPS, una velocità veramente notevole, che è 100 volte maggiore dell’ADSL.

Non è soltanto, quindi, veloce, ma è un servizio rispettoso dell’ambiente, poiché ha un’impronta ecologica notevolmente inferiore rispetto alle reti telefoniche in rame tradizionali, oltre a trasmettere più velocemente le informazioni grazie alla tecnologia FTTH.

Inoltre tutti i modem forniti da Sorgenia sono stati progettati per il consumo di energia ridotto. Quindi, passando alla fibra di Sorgenia in questa pagina si opterà per una scelta a favore dell’ambiente.

Tornando al modem, è in comodato d’uso gratuito e capace di sfruttare pienamente la connessione stabile e veloce della fibra, anche in Wi-Fi.

I profili tariffari

Come detto in precedenza, la fibra di Sorgenia può essere abbinata alla fornitura di gas, luce o entrambi. Ecco il riepilogo di costi e offerta:

Fibra + Luce + Gas : internet illimitato fino a 2.5 GBPS in download con tecnologia FTTH. Il costo mensile è di 19,73 euro anziché 23,90 euro per 12 mesi. L’attivazione è inclusa. In più si riceverà un Welcome Gift Fibra fino a 100 euro e si avrà a disposizione il servizio di monitoraggio dei consumi Luce.

: internet illimitato fino a 2.5 GBPS in download con tecnologia FTTH. Il costo mensile è di anziché 23,90 euro per 12 mesi. L’attivazione è inclusa. In più si riceverà un Welcome Gift Fibra fino a 100 euro e si avrà a disposizione il servizio di monitoraggio dei consumi Luce. Fibra + Luce : internet illimitato fino a 2.5 GBPS in download con tecnologia FTTH. Il costo mensile è di 22,73 euro anziché 26,90 euro per 12 mesi. I servizi sono uguali all’offerta precedente.

: internet illimitato fino a 2.5 GBPS in download con tecnologia FTTH. Il costo mensile è di anziché 26,90 euro per 12 mesi. I servizi sono uguali all’offerta precedente. Fibra + Gas: internet illimitato fino a 2.5 GBPS in download con tecnologia FTTH. Il costo mensile è di 22,73 euro anziché 26,90 euro per 12 mesi. I servizi offerti restano immutati.

Tutte e tre le offerte sono attivabili QUI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.