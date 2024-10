La Fibra più veloce per il tuo smart working? Iliad, la più economica

Iliad è la Fibra più veloce e più economica per il tuo smart working. Non ci sono dubbi! Oggi, grazie alla sua potente offerta, batte a mani basse la concorrenza per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Cosa stai aspettando? Attiva subito la linea! Grazie a questa super promozione risparmi senza rinunciare a nulla.

Infatti, oggi ti costa solo 21,99€ al mese, invece di 25,95€ al mese. E non si tratta di un prezzo che dura solo per alcuni mesi. Questa tariffa è per sempre. Nondimeno, per ottenere questo prezzo così vantaggioso devi essere un utente mobile con offerta attiva a 9,99€ al mese e pagamento automatico attivo. Insomma, risparmi sia su Fibra che su Mobile.

Chi come te fa smart working ha bisogno di una connessione stabile e veloce, in grado di fornire un supporto sicuro alla tua produttività. Il tempo, come si suol dire, è denaro. Quindi tempi di caricamento, download e streaming sono fondamentali. Una connessione veloce e reattiva è tempo risparmiato e maggiore produttività. Ti presentiamo la Fibra di Iliad.

Scegli la Fibra Iliad per il tuo smart warking

Premiata da nPerf come la Fibra più veloce d’Italia per download e upload, Iliad è la scelta perfetta per il tuo smart working. Attiva subito la linea! Puoi star tranquillo che non ci sono costi nascosti e nemmeno aumenti sulla tua offerta. Ecco cosa è incluso a soli 21,99€ al mese per sempre con questo ricco bundle:

tecnologia 100% Fibra Ottica FTTH Iliad super veloce;

super veloce; connessione dati illimitati con velocità disponibile in base alla tecnologia coperta dalla tua zona;

con velocità disponibile in base alla tecnologia coperta dalla tua zona; iliadbox con tecnologia WiFI 7 in comodato d’uso gratuito;

con tecnologia in comodato d’uso gratuito; chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali;

in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali; app iliadbox connect per gestire la tua rete e le tue offerte.

In conclusione, la Fibra di Iliad è la soluzione ideale per te che hai bisogno di velocità, stabilità, affidabilità e convenienza. Attiva adesso la linea!