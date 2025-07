Fibra ultraveloce, Amazon Prime incluso e Giga illimitati: l'offerta WindTre

WindTre rilancia sul fronte della connettività domestica con Super Fibra, la sua proposta per una linea Internet veloce, stabile e arricchita da vantaggi esclusivi. L’offerta è pensata per chi vuole navigare alla massima velocità, senza limiti, e con un pacchetto di servizi aggiuntivi inclusi nel prezzo.

In questo momento, il canone è di 24,99€ al mese, ma scende a 22,99€ per chi è già cliente mobile dell’operatore. Per approfittare di questa eccezionale proposta basta andare sul sito di WindTre.

Super Fibra WindTre: tutti i dettagli dell’offerta

Con Super Fibra, WindTre mette a disposizione dei nuovi clienti una connessione in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gbps, oppure FTTC fino a 200 Mbps, in base alla copertura. La proposta include chiamate illimitate da rete fissa, attivazione gratuita e modem Wi-Fi 7 in vendita abbinata (5,99€/mese già inclusi nel canone per 48 mesi), oltre a 12 mesi di Amazon Prime senza costi aggiuntivi.

Ma i vantaggi non finiscono qui. Se hai già una SIM WindTre attiva da almeno un mese, il canone mensile si abbassa a 22,99€ e puoi ottenere Giga illimitati su un massimo di 3 SIM associate alla linea fissa, senza spese extra.

Per attivare la promo in questione è sufficiente visitare il sito ufficiale di WindTre e verificare la copertura. Un’occasione interessante per chi vuole un pacchetto Internet completo, con servizi utili e vantaggi reali, il tutto a un prezzo competitivo.