Fibra ultraveloce? Con Iliad Box fino a 5 Gbit/s a soli 21,99€ al mese

Se desideri una connessione Internet veloce, stabile e conveniente, c’è Iliad. L’offerta Iliad Box è la soluzione che fa per te. Grazie alla fibra ottica FTTH, l’operatore ti permette di navigare fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload.

Il tutto al prezzo bloccato di 21,99€ al mese per i clienti mobile che hanno sottoscritto un’offerta da almeno 11,99€ o 9,99€, con uno sconto di 4€ al mese rispetto alla tariffa standard di 25,99€. Ma andiamo a scoprire meglio tutte le sue caratteristiche.

Una connessione potente per tutta la famiglia: ecco Iliad Box

La tecnologia FTTH EPON di Iliad Box assicura prestazioni eccellenti, consentendo a più dispositivi di connettersi simultaneamente senza rallentamenti. Che si tratti di streaming, smart working, gaming online o videochiamate, ogni attività digitale potrà essere svolta senza interruzioni. E se nella tua zona non è disponibile la tecnologia EPON, Iliad offre comunque la fibra FTTH GPON, che garantisce velocità fino a 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload.

L’offerta non riserva sorprese: il prezzo è trasparente e garantito per sempre, senza rimodulazioni. Nel canone mensile sono incluse anche le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili italiani, oltre a diverse destinazioni internazionali. Inoltre, riceverai la Iliadbox, un dispositivo di ultima generazione con Wi-Fi 7, perfetto per sfruttare al massimo la velocità della fibra ottica.

Attivare l’offerta è semplicissimo: basta visitare il sito ufficiale di Iliad, verificare la copertura della tua abitazione e seguire pochi passaggi per completare l’iscrizione. In caso di dubbi o necessità, il servizio clienti Iliad è sempre pronto a fornirti assistenza.

Non perdere questa occasione: passa subito alla Iliad Box e porta a casa una connessione ultraveloce e affidabile, a un prezzo che non cambierà mai.