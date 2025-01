Fibra ultraveloce e 5G in promozione a 31,95€ al mese con Fastweb

Avere una connessione veloce e stabile è indispensabile. Lo è per chi lavora in smart working, per i liberi professionisti che sia da casa che in mobilità hanno necessità di accedere a file e piattaforme in cloud, ma lo è anche per tutta la famiglia per guardare contenuti in streaming e per i figli che vogliono giocare online. Senza dimenticare come oggi con le smart home, poter contare su una connessione di qualità sia in casa che sullo smartphone per controllare gli elettrodomestici da remoto è fondamentale. Con Fastweb è possibile avere un’offerta esclusiva che unisce la fibra ottica per la casa e il 5G per la SIM a un prezzo superscontato.

Fastweb Casa Light + Mobile: più aggiungi meno paghi

L’offerta combinata di Fastweb prevede innanzitutto la fibra ottica ultraveloce con chiamate a consumo e l’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6. Nel canone del piano Fastweb Casa Light sono inoltre compresi il costo di attivazione della linea e i corsi della Fastweb Digital Academy, mentre le chiamate sono a consumo. Normalmente Fastweb Casa Light ha un costo di 27,95€ che passa a 23,95€ al mese per sempre aggiungendo anche una SIM Fastweb.

In questo caso si può scegliere tra Fastweb Mobile con 150 GB in 5G a 7,95€ al mese, Fastweb Mobile Full con 200 GB in 5G a 9,95€ al mese o Fastweb mobile Maxi con 300 GB in 5G a 11,95€ al mese. Tutte le offerte mobile includono minuti illimitati verso i numeri nazionali (sia fissi che mobili) e 100 SMS.

In questo modo a partire da 31,95€ al mese si ha accesso a un’esperienza di navigazione sempre veloce e stabile, sia quando si è a casa che nei vari spostamenti o in vacanza. Verifica la copertura prima di attivare l’offerta Fastweb Casa Light che puoi disattivare entro 30 giorni ricevendo il rimborso dei costi sostenuti il primo mese.