La Fibra Ultraveloce di Fastweb è in offerta a 27,95 euro al mese

Se nel corso dell’ultima estate si sono riscontrati numerose interruzioni alla linea Internet di casa, e la situazione non è andata migliorando in queste prime due settimane di settembre, è inevitabile pensare di cambiare gestore per la propria rete. A questo proposito, segnaliamo l’ultima promozione di Fastweb, che offre la sua fibra ultraveloce nel piano Fastweb Casa Light al prezzo scontato di 27,95 euro al mese.

L’offerta di Fastweb include appunto la fibra ultraveloce della compagnia, chiamate a consumo, l’Internet Box NeXXT One con Wi-Fi di ultima generazione e i corsi della Fastweb Digital Academy. Sono inclusi nel prezzo anche i costi per l’attivazione della nuova linea.

Fastweb Casa Light in offerta a 27,95 euro al mese

Uno dei fiori all’occhiello dell’offerta Fastweb Casa Light è il modem Internet Box NeXXT One, che regala una stabilità e una copertura in ogni angolo della propria abitazione fuori dal comune, grazie all’adozione del Wi-Fi 6 di ultima generazione. Il modem incluso nella promozione è inoltre compatibile con il Wi-Fi Booster più l’assistente vocale Alexa, per una gestione della connessione anche tramite l’utilizzo della sola voce.

Sempre per quanto riguarda l’Internet Box NeXXT One di Fastweb, occorre sottolineare come assicuri una navigazione sicura. Questo perché qualunque tipo di dispositivo che si connette con NeXXt One è protetto in automatico dai virus, in virtù della protezione da malware, phishing, adware, spyware e ransomware.

Un ulteriore vantaggio della promozione in corso è la possibilità di accedere ai corsi della Fastweb Digital Academy, attraverso cui tutti possono migliorare le proprie competenze digitali per affrontare al meglio le sfide del futuro.

L’offerta Fastweb Casa Light è sottoscrivibile direttamente online tramite questa pagina del sito ufficiale Fastweb.