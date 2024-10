Fibra Ultraveloce Fastweb: la massima velocità a meno di 30€ al Mese

La fibra ultraveloce di Fastweb è la scelta ideale per chi ha bisogno di navigare, guardare contenuti in streaming e giocare online senza interruzioni o rallentamenti. Si tratta di una tra le migliori opzioni sul mercato, dal momento che offre una linea davvero di altissimo livello a un prezzo estremamente competitivo, sotto i 30€ al mese, precisamente 27,95€ mensili. Sottoscrivendo l’offerta Fastweb Casa Light, potrai contare su una connessione stabile e performante, perfetta per affrontare le esigenze digitali di oggi.

Le caratteristiche della Fibra ultraveloce di Fastweb

La fibra di Fastweb si basa su una tecnologia all’avanguardia, che garantisce prestazioni di altissimo livello. Inclusi nella promo abbiamo l’attivazione della linea, completamente gratuita, e l‘Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6. Con questo dispositivo potrai avere connessione si veloce in tutta la casa, ma anche sicura: infatti protegge in automatico tutti i dispositivi connessi da virus, malware, phishing, spyware, ransomware e adware.

Per verificare copertura e velocità raggiunta nella propria abitazione, non bisogna fare altro che completare il test di verifica tramite questa pagina dedicata sul sito di Fastweb. Una volta appurata la copertura e la velocità, potrai attivare senza più nessun dubbio ulteriore la fibra ultraveloce di Fastweb. Tra l’altro i 27,95€ di cui ti parlavamo prima possono diventare 23,95€ al mese se attiverai un’offerta Fastweb Mobile.

Ultima cosa, ma non meno importante: hai comunque 30 giorni di tempo dalla data di attivazione per richiedere il recesso del contratto, con rimborso conseguente di tutti i costi sostenuti in quell’arco temporale.