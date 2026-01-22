 Passa alla Fibra di WindTre: solo 25€ al mese e Prime gratis 1 anno
Passa alla Fibra di WindTre a 24,99€ al mese, anziché 31,99€! Per te in regalo 1 anno di Amazon Prime Gratis e Giga illimitati sulle tue SIM.
WindTre - Canva

Passare alla Fibra di WindTre oggi conviene. Attiva l’offerta online! Per te solo 24,99 euro al mese, invece di 31,99 euro. Inoltre, hai 1 anno di Amazon Prime gratis incluso e giga illimitati sulle tue SIM. Niente male vero? Un’occasione d’oro per iniziare a navigare davvero veloce senza alcun problema di stabilità o fluidità, per uno streaming senza buffering e un gaming a bassissima latenza.

Scegli la Fibra di WindTre

Grazie a questa offerta non solo risparmi, ma ti assicuri il meglio. Infatti, hai inclusi voce e dati illimitati. Inoltre, potrai navigare con la migliore Fibra di sempre a casa tua e con la tecnologia 5G sotto copertura 5G di WindTre con il tuo dispositivo mobile. Questa nuova promozione per la Fibra di casa è davvero speciale perché include anche l’innovativo Modem Wi-Fi 7:

  • ottieni subito più velocità, stabilità e maggior copertura in tutta la tua casa;
  • connetti fino a 256 dispositivi contemporaneamente senza cali di prestazioni;
  • controllo da remoto tramite App WindTre;
  • assistenza sempre disponibile in caso di guasto.

Scegliendo Super Fibra WindTre fai la scelta perfetta

Attivando online la Super Fibra WindTre a soli 24,99 euro al mese ottieni anche in regalo 1 anno di Amazon Prime Gratis. Si tratta di un’occasione unica per accedere a tutti i vantaggi offerti da questo servizio che include tantissimi servizi in uno solo. Ecco cosa hai incluso:

  • Amazon Prime Video con le migliori serie tv, i film che tutti amano e i match della UEFA Champions League in diretta esclusiva;
  • consegne gratis veloci e illimitate su tutti gli acquisti effettuati su Amazon e compatibili con Prime;
  • giochi completi per computer da scaricare e mantenere quanto vuoi.
Scegli la Fibra di WindTre

Infine, con la Super Fibra WindTre chiami anche dove il segnale mobile non prende. Grazie alla tecnologia Wi-Fi Calling puoi telefonare dal tuo smartphone utilizzando il Wi-Fi di casa. Addirittura funziona anche nei seminterrati o nelle zone dove il segnale è debole o assente. Tutto questo senza costi extra! È tutto incluso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 gen 2026

