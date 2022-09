FIFA approda su Algorand Blockchain con i suoi NFT

FIFA è pronta per un ulteriore passo verso la distribuzione di collezioni NFT legate al mondo dello sport. In un suo comunicato ufficiale, la società ha annunciato che a settembre debutterà con FIFA+ Collect, una nuova piattaforma basata sulla blockchain di Algorand.

Uno degli aspetti interessanti di questa novità è che arriverà a settembre, prima dell’inizio della prossima Coppa del Mondo in programma per novembre. Quindi, per la precisione, alla fine di questo mese tutti gli appassionati di calcio di tutto il mondo avranno un’invitante possibilità.

FIFA+ offrirà l’opportunità di ottenere a prezzi accessibili oggetti digitali, NFT, unici. Sono inclusi, stando alla nota ufficiale della società, “dai più grandi momenti di gioco ai più iconici FIFA World Cup™ e Women’s Art e immagini della Coppa del Mondo“.

Un’ottima notizia per chi ama i Token Non Fungibili e i Fan Token. Questi prodotti sono stati protagonisti di un’importante crescita. Infatti, nel 2021 il mercato degli NFT è esploso raggiungendo volumi molto elevati, secondo un rapporto di NonFungible.

FIFA annuncia FIFA+ Collect

Ottime notizie per tutti coloro che amano profondamente gli NFT da collezione legati al mondo del calcio. Romy Gai, Chief Business Officer di FIFA ha commentato con particolare entusiasmo questa novità dichiarando:

Il fandom sta cambiando e gli appassionati di calcio di tutto il mondo si confrontano con il gioco in modi nuovi ed entusiasmanti. Questo entusiasmante annuncio rende i collezionabili FIFA disponibili per tutti gli appassionati di calcio, democratizzando la possibilità di possedere una parte della Coppa del Mondo. Proprio come i cimeli sportivi e gli adesivi, questa è un’opportunità accessibile per i fan di tutto il mondo di interagire con i loro giocatori preferiti, momenti e altro su nuove piattaforme.

La nuova piattaforma FIFA+ Collect, secondo fonti ufficiali, sarà alimentata da Algorand, la piattaforma blockchain ufficiale scelta da FIFA per questi prodotti. Nondimeno, sono oltre 2.000 tra organizzazioni globali, applicazioni di finanza decentralizzata e governi a essersi affidati a essa. Il CEO ad interim di Algorand, W. Sean Ford, ha commentato:

La piattaforma FIFA – tramite una blockchain pubblica veramente decentralizzata e scalabile – è la prima rappresentazione tangibile della partnership tecnica recentemente annunciata tra FIFA e Algorand. L’impegno che la International Football Federation ha preso per collegare il Web3 abilitato da Algorand, è una testimonianza del loro spirito innovativo e del loro desiderio di interagire direttamente e senza soluzione di continuità con i tifosi di calcio di tutto il mondo.

Tutti possono acquistare NFT. Uno dei modi efficaci e sicuri è aprendo un conto su Crypto.com che offre collezioni di Token Non Fungibili e Fan Token sempre aggiornate. Questo crypto exchange mette a disposizione degli utenti una piattaforma all’avanguardia ricca di funzionalità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.