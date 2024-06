Figli in gita: ecco la carta prepagata che fa per loro

Figli in gita? Ma l’anno scolastico è finito. Vero, ma fra qualche mese ne ricomincerà uno nuovo. Meglio muoversi in anticipo, anche in prospettiva di una possibile vacanza estiva dei vostri figli, magari senza di voi.

Per evitare di ricevere qualsiasi tipo di problema, tipo soldi finiti anzitempo, perché non prendete in considerazione la possibilità di una carta prepagata che permetto loro di avere sempre a disposizione il denaro necessario. Ovviamente, tutto sotto la vostra super visione.

PixPay è la soluzione che vogliamo proporvi oggi. Ritenuta la migliore carta per minorenni, offre una serie di vantaggi che vi faranno esclamare “Ma perché non l’ho scoperta prima?”. Potete richiederla online e a un costo irrisorio: soltanto 2,99 euro al mese.

Figli in gita o in vacanza: i vantaggi di scegliere PixPay

Uno dei vantaggi maggiori di PixPay è la possibilità di effettuare pagamenti ovunque: sia in negozio che online, sia a casa che all’estero. I vostri figli potranno perfino vantarsi di avere il proprio PIN personalizzato e scegliere tra una gamma di colori della carta.

Come genitori, potete gestire ogni singolo dettaglio tramite l’app, come attivare e disattivare pagamenti e prelievi quando volete, oppure programmare l’invio automatico della paghetta e ricevere notifiche in tempo reale delle spese.

I piani tariffari di PixPay sono trasparenti: partono da 2,99 euro al mese per il piano Light, fino ai 9,99 euro del piano One, che include tutte le funzioni di parental control e altro. Per ordinare la vostra carta, basta un click sul pulsante qui sotto.

Quindi, se dovete mandare i figli in gita o in vacanza, PixPay è la scelta intelligente perché garantisce sicurezza e controllo, permettendo loro di divertirsi senza problemi.