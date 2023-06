File al sicuro nel cloud di Internxt, oggi a prezzo TOP

File al sicuro nel cloud di Internxt. È la soluzione tanto attesa, ossia un servizio di cloud storage open source che utilizza la tecnologia zero-knowledge.

Con Internxt, puoi archiviare in modo sicuro i tuoi file con la tranquillità che nemmeno gli sviluppatori possono accedervi o visualizzarli.

Per un periodo di tempo limitato, puoi ottenere 2 TB di cloud storage a soli 10 euro per il primo anno.

File al sicuro nel cloud di Internxt: ecco perché

File al sicuro nel cloud di Internxt. Il provider ha sviluppato un metodo rivoluzionario per la salvaguardia dei dati.

Utilizzando la tecnologia a conoscenza zero, tutti i tuoi file sono crittografati e disponibili esclusivamente per te.

Ciò significa che anche gli sviluppatori di Internxt non possono accedere ai tuoi dati, dando priorità alla tua privacy e alla sicurezza dei tuoi file.

Inoltre, Internxt ha incorporato server decentralizzati, che assicurano che i tuoi file non siano confinati in un’unica posizione.

Internxt è la scelta migliore non solo per le sue eccezionali misure di sicurezza, ma anche per la sua piattaforma user-friendly.

Con Internxt, hai la possibilità di archiviare, condividere, sincronizzare e crittografare in modo sicuro i tuoi dati senza richiedere conoscenze tecniche avanzate.

Il caricamento dei file sulla piattaforma è semplice, poiché puoi facilmente trascinarli e rilasciarli sull’interfaccia web dal tuo PC.

Inoltre, puoi accedere ai tuoi file da qualsiasi luogo installando l’applicazione mobile disponibile per dispositivi Android e iOS.

Per un periodo limitato, puoi approfittare di questa offerta: accesso completo a 2 TB di cloud storage protetto per soli dieci euro.

Una volta trascorso il primo anno, il tuo account si rinnoverà automaticamente alla tariffa normale.

Tuttavia, se desideri modificare il tuo abbonamento o passare al piano gratuito con dieci gigabyte di spazio di archiviazione, puoi contattare il servizio clienti in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.