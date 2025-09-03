Files per Windows: tutte le novità della versione 4.0

Il file manager Files compie sette anni e si regala la versione 4.0. Per chi è stufo dell’Esplora file di Windows, questa release porta un sacco di miglioramenti: meno crash, più opzioni, interfaccia completamente ripensata. E sì, c’è anche una nuova icona, più moderna e in linea con il design Fluent di Microsoft.

Files 4.0: il file manager per Windows si rinnova con Omnibar, doppio pannello e ricerca più intelligente

La barra degli indirizzi è stata completamente ripensata. Ora si chiama “Omnibar” e unisce percorso e ricerca in un’unica interfaccia, con tanto di “Command Palette” integrata per accedere rapidamente a comandi avanzati. Il doppio pannello è più flessibile. Si attiva con Ctrl + Maiusc + S, ha una sezione dedicata nelle impostazioni e consente di lavorare su due cartelle affiancate senza aprire nuove finestre.

Filtro e ricerca sono ora separati, con scorciatoie distinte (Ctrl + F per la ricerca, Ctrl + Maiusc + F per il filtro), per una gestione più precisa dei contenuti.

Sicurezza, cloud e personalizzazione avanzata

La finestra Proprietà ora permette di confrontare gli hash dei file e verificare le firme digitali, utili per controllare l’autenticità dei documenti. Files 4.0 supporta nuovi servizi cloud come MagentaCLOUD, Sync e OX Drive, e mostra l’uso dello spazio su OneDrive direttamente nelle proprietà.

La visualizzazione a colonne si adatta automaticamente ai nomi dei file, con divisori ridimensionabili manualmente o con doppio clic. È possibile scegliere se visualizzare le dimensioni dei file in unità binarie (MiB) o decimali (MB), e controllare la visibilità dell’icona del Centro di stato in base alle attività in corso.

Strumenti per sviluppatori e interfaccia più flessibile

Gli sviluppatori possono ora rimappare il comando “Apri IDE” su qualsiasi editor preferito. La pagina delle Azioni si adatta meglio alle finestre piccole e include una casella di ricerca per trovare rapidamente i comandi. Files 4.0 è disponibile nel Microsoft Store, e naturalmente sul sito ufficiale del progetto.