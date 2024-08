Files di Google: in arrivo riassunti AI dei documenti

Big G sta lavorando a una nuova funzione che potrebbe cambiare il modo in cui interagiamo con i documenti lunghi. L’applicazione Files di Google, infatti, potrebbe presto essere in grado di generare riassunti dei documenti grazie all’intelligenza artificiale. Questa innovazione permetterebbe agli utenti di cogliere rapidamente i punti chiave di un testo senza doverlo leggere interamente, risparmiando così tempo e fatica.

Gli indizi nel codice

L’idea di introdurre la funzione di riassunto dei documenti in Files di Google non è nuova per il gigante di Mountain View. Già in passato erano state individuate stringhe di testo che facevano riferimento a “riassunti generati dall’AI“. Ora, nell’ultimo teardown dell’APK di Android Authority, la versione beta 1.4678.667290778.0-release dell’app Files mostra ulteriori prove che la funzione è effettivamente in fase di sviluppo. Le stringhe di codice trovate nella beta suggeriscono che gli utenti avranno un certo controllo sulla funzione dei riepiloghi AI.

Gemini Nano: il possibile motore dei riassunti

Si ipotizza che i riepiloghi dell’AI nell’app Files saranno alimentati da Gemini Nano, il più compatto dei modelli di intelligenza artificiale di Google. Se così fosse, la funzione potrebbe essere limitata inizialmente ai dispositivi Pixel e a pochi altri che supportano Gemini Nano, come i Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6. Tuttavia, non è da escludere che Google possa estendere questa funzione a telefoni non Pixel utilizzando Google Assistant per generare i riepiloghi.

Le prospettive future

Nonostante le prove dello sviluppo in corso, la funzione di riassunto dei documenti è ancora in fase beta e non è disponibile al pubblico. Non si può escludere che Google decida di non rilasciare affatto questa funzione, magari per questioni di ottimizzazione o di compatibilità con i vari dispositivi.

Tuttavia, l’idea di poter ottenere riassunti generati dall’AI direttamente nell’app Files rimane affascinante e potenzialmente rivoluzionaria per la gestione dei documenti sui dispositivi mobili.