Files di Google, in arrivo file zip e cartelle preferite

Google sta sviluppando nuove funzionalità per la sua app Files, per renderla più simile alle migliori app di gestione file disponibili attualmente sul mercato. Analizzando in anteprima la versione beta 1.4237.652465286.1-release, che non è ancora pubblica, Android Authority ha scoperto alcune delle novità che Google sta introducendo.

In particolare, nella nuova versione beta di File di Google sarà integrata la possibilità di creare archivi zip direttamente dall’app, senza dover utilizzare software di terze parti. Inoltre, sarà aggiunta una funzione “pin to collection” che consente di aggiungere cartelle preferite nella pagina iniziale, per un rapido accesso ai contenuti più importanti.

Compressione dei file direttamente dall’app

Una delle novità più interessanti è l’opzione “Compress” (Comprimi), che permetterà agli utenti di creare file zip direttamente dall’applicazione. Attualmente, l’app supporta già l’estrazione di file da archivi zip, ma la possibilità di comprimere file o cartelle in zip semplificherà notevolmente operazioni come la condivisione di più file o l’archiviazione dei dati durante gli spostamenti.

Migliore organizzazione con la funzione “Aggiungi alla raccolta”

Un’altra nuova funzione è l’opzione “Add to collection” (Aggiungi alla raccolta), che consentirà agli utenti di aggiungere qualsiasi cartella alla scheda “Raccolta” nella pagina iniziale dell’app. Fino ad ora, questa scheda conteneva solo una cartella sicura e una cartella per i file speciali contrassegnati come Speciali, con l’icona a forma di stella.

Con questo aggiornamento, gli utenti avranno una maggiore flessibilità nell’organizzazione delle cartelle importanti per un accesso rapido e intuitivo. Tuttavia, è importante notare che questa funzione sarà limitata alle sole cartelle, escludendo i singoli file.

Riorganizzazione delle schede nell’interfaccia

Nella nuova versione beta, Google ha anche apportato una modifica all’interfaccia, scambiando le posizioni delle schede “Collection” e “Categories”. Ora, la scheda Raccolta si trova sopra le Categorie, rendendo più immediato l’accesso alle cartelle preferite.

Funzionalità in fase di sviluppo

Al momento, né la funzione “Compress” né la funzione “Add to collection” sono operative nella versione beta. Tuttavia, è ragionevole prevedere che queste funzionalità saranno attivate in una prossima versione dell’applicazione, dopo ulteriori sviluppi e test.