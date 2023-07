Filmora: tutto quello che c’è da sapere

Filmora è ampiamente considerato come uno dei migliori software di editing video disponibili grazie alle sue eccezionali capacità.

Con Filmora, gli utenti hanno la possibilità di eseguire senza sforzo un’ampia gamma di azioni di editing, il tutto in un lasso di tempo minimo e senza la necessità di software aggiuntivo.

Filmora offre una miriade di effetti video per migliorare le tue creazioni. Questi effetti includono sfondi vibranti e dinamici, emoji per un tocco in più, transizioni fluide e regolazioni del colore personalizzabili.

Inoltre, Filmora offre una vasta gamma di opzioni per i titoli, permettendoti di selezionare il carattere, il colore e lo stile di animazione che meglio si adattano alla tua visione.

Cosa offre Filmora?

Al giorno d’oggi, l’inclusione di contenuti scritti ed elementi testuali nei video è diventata cruciale.

Ciò è particolarmente importante a causa del numero crescente di utenti che guardano video senza audio, ma anticipano comunque la comprensione dell’argomento.

Inoltre, l’incorporazione di testo nei video funge da metodo efficace per coinvolgere le persone che navigano rapidamente attraverso varie piattaforme di social media.

Filmora vanta un’interfaccia utente incredibilmente intuitiva, che la rende accessibile a persone di tutti i livelli.

Tuttavia, per coloro che hanno più esperienza nella produzione video, Filmora offre anche una gamma di funzionalità avanzate che soddisfano le loro esigenze specifiche. Alcune caratteristiche degne di nota includono:

Filmstock più plug-in FX (OpenFX) ;

; Boris FX;

NewBlue ;

; Rampa di velocità, la quale consente di velocizzare un video;

Maschere, ossia la mascheratura dei fotogrammi chiave;

Registrazione dello schermo.

Ci sono due opzioni di prezzo disponibili per Filmora: un piano annuale scontato del 60%, che consente di pagare 42,49 euro anziché 97,94 euro e un piano a vita, sempre scontato del 60%, al costo di 67,99 euro anziché 146,95 euro.

Queste due offerte sono valide fino al 21 luglio 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.