Finale Supercoppa Italiana: orario e dove vederla in streaming dall'estero

È tutto pronto per la finale della Supercoppa Italiana 2025 con l’attesissimo derby Inter – Milan. Le due squadre stanno vivendo un momento molto diverso, con l’Inter che ha registrato una prima parte di stagione ottima mentre il Milan ha appena cambiato allenatore. Il match si giocherà alle 20 del 6 gennaio 2025 (ora italiana).

La finale della Supercoppa Italiana 2025 sarà trasmessa in diretta TV da Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity (in modo completamente gratuito). Chi si trova in Italia, quindi, può seguire la partita in modo semplice, sia in TV che in streaming, da qualsiasi dispositivo.

Per vedere la finale di Supercoppa Italia dall’estero, invece, bisognerà verificare se il match tra Inter e Milan viene trasmesso nel Paese in cui si è al momento. La partita non ha una grande ribalta internazionale e non è detto che un emittente nel Paese in cui ci si trova, ad esempio per il ponte del 6 gennaio, trasmetta il match.

Con una VPN come NordVPN è possibile, scegliendo un server italiano, collegarsi a Mediaset Infinity e vedere la Supercoppa anche dall’estero. NordVPN è ora disponibile in promo con un prezzo scontato fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

