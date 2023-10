Fine mercato tutelato: con Sorgenia hai energia sostenibile e meno costi

Devi cambiare il fornitore di luce e gas ma non sai a quale affidarti? Sicuramente se stai leggendo questo articolo è perché sei alla ricerca di consigli utili per poter portare a casa un’offerta vantaggiosa e che si contraddistingue dunque per un ottimo rapporto qualità/prezzo. Oggi parliamo di Sorgenia, compagnia che per andare incontro alle necessità degli utenti propone la fornitura di luce completamente green ad un prezzo vantaggioso e senza costi nascosti.

Next Energy Sunlight Luce&Gas, ad esempio, è l’offerta che offre un prezzo indicizzato (variabile in base al valore dell’Indice PUN per la luce e PSV per il gas), pagando soltanto la componente energia e gas in base all’andamento del prezzo all’ingrosso. Nel momento in cui il prezzo diminuisce sarai proprio tu a godere di questo vantaggio, risparmiando!

Come avrai intuito, l’obiettivo di Sorgenia è quello di andare incontro alle necessità degli utenti. Proprio per questo motivo, Sorgenia ha deciso di affiancare a luce e gas un servizio di fibra. Nel caso tu decidessi di sottoscrivere un nuovo contratto puoi dunque ottenere l’Ultra Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps pagando solamente 21,90 euro al mese per 12 mesi anziché 26,90 euro. Procedendo con l’attivazione di questa promozione, ottieni un grande vantaggio perché lo sconto Sorgenia passa da 40 a ben 180 euro. Non perdere altro tempo, preparati a godere dei vantaggi per la tua casa: passa subito Sorgenia!

In più, grazie all’app ufficiale MySorgenia puoi avere accesso a diversi servizi che ti aiuteranno a risparmiare e proteggere l’ambiente. Calcolare i tuoi consumi e risparmiare energia non sarà più un problema grazie a Beyond Energy. Tra i servizi non manca quella dedicata all’ambiente: Con Carbon FootPrint puoi calcolare l’impatto dei tuoi consumi sull’ambiente e capire come puoi risparmiare energia. Che aspetti? Scegli Sorgenia per la tua casa e sarai finalmente libero di risparmiare su luce e gas.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.