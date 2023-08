Canone zero e trading con il conto di Fineco

Scegliere il conto corrente giusto è di fondamentale importanza non solo per avere sempre a disposizione gli strumenti necessari alla gestione del denaro, ma anche per farlo fruttare, cogliendo le opportunità offerte dai propri risparmi e dalle opzioni di trading. Quello di Fineco a canone zero può contare sulla solidità di un istituto bancario italiano con alle spalle oltre vent’anni di attività, fondamentale per la nascita e la crescita del panorama FinTech nazionale.

Un ecosistema di servizi: il conto Fineco

La banca lo definisce Il conto del futuro , in virtù della sua natura smart e delle tante peculiarità che lo distinguono in un mercato affollato di alternative. Non è una semplice cassaforte per la custodia di quanto si ha, ma un vero e proprio ecosistema di servizi a cui fare affidamento nel quotidiano. Dalle transazioni con le carte e le applicazioni mobile, online e in negozio, a quanto occorre per i prelievi, i bonifici e i pagamenti delle utenze, dai prelievi ai versamenti, con pieno supporto alla firma digitale per eseguire ogni operazione all’instante, senza dover affrontare code né stampare documenti cartacei.

C’è anche tutto ciò che serve per il monitoraggio del budget e per gli investimenti, con la possibilità di richiedere all’occorrenza una consulenza su misura, così da definire la strategia migliore per il raggiungimento degli obiettivi personali. Oltre 200 operatori dal nostro paese sono sempre a disposizione per rispondere a ogni domanda.

Questi sono solo alcuni dei buoni motivi per aprire un conto Fineco a canone zero: bastano la residenza italiana, la maggiore età (per gli under 30 sono previsti vantaggi aggiuntivi), un documento di riconoscimento e lo smartphone. Sono già più di un milione e mezzo i clienti che l’hanno fatto.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.comI CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria.[inserire la percentuale aggiornata relativa al singolo fornitore] % di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre l’elevato rischio di perdere il suo denaro.Prima dell'adesione leggere i KIDs disponibili sul sito www.finecobank.com.