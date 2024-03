Fineco: conto con canone gratuito e altri vantaggi per gli under 30

Fineco, una delle principali banche Italiane, offre un conto corrente versatile e ricco di funzionalità per gestire al meglio le tue finanze personali. E se sei un giovane sotto i 30 anni, hai anche la possibilità di avere un canone completamente gratuito e ulteriori vantaggi che puoi beneficiare per investire in azioni a prezzo scontato, oppure sottoscrivere piani di accumulo gratuiti!

Fineco: il conto corrente che avvantaggia i giovani

Fineco ha un canone mensile di 3,95€. I giovani sotto i 30 anni possono tuttavia beneficiare di una quota azzerata e diversi vantaggi per quanto riguarda gli investimenti, con azioni dal prezzo scontato per quanto riguarda quelle italiane e americane, oltre a piani di accumulo ETF completamente gratuiti. Superati i 30 anni, il canone è comunque azzerabile in via promozionale se vengono utilizzati i servizi offerti dal conto.

Quello che lo contraddistingue dal resto dei prodotti finanziari è proprio la facilità di gestione dei soldi e dei movimenti. MoneyMap consente infatti di tenere tutto facilmente sotto controllo, categorizzando in automatico tutte le transazioni e fornendo strumenti aggiuntivi che permettono di creare budget di spesa e calcolare il risparmio.

Inoltre puoi effettuare normali operazioni come bonifici SEPA, MAV, RAV, F24, pagare utenze, bollettini e tasse senza alcun costo aggiuntivo. I prelievi con le carte sono possibili anche presso gli ATM che supportano il circuito nazionale Bancomat e sono gratuiti per le somme sopra i 99€.

Ti piace investire? Hai a disposizione un’intera sezione dedicata ricca di opzioni per l’acquisto di titoli e per il trading, con possibilità di diversificare il tuo portafoglio e di sfruttare le opportunità di mercato.

Tra le carte di pagamento disponibili, puoi scegliere tra carta di debito, di credito o prepagata MasterCard o VISA:

Carta di debito : massimale di 5000€ al mese e canone di 9,95€ all’anno.

: massimale di 5000€ al mese e canone di 9,95€ all’anno. Carta di credito : consente di pagare a rate gli acquisti e ha un canone annuo di 19,95€.

: consente di pagare a rate gli acquisti e ha un canone annuo di 19,95€. Carta di pagamento multifunzione : con funzionalità di debito e credito insieme e canone annuo di 29,95€.

: con funzionalità di debito e credito insieme e canone annuo di 29,95€. Carta prepagata : ricaricabile gratuitamente per gli acquisti.

: ricaricabile gratuitamente per gli acquisti. Carta Gold World: con potere di spesa superiore e servizi esclusivi.

Invia denaro a chiunque e istantaneamente con Fineco Pay! Puoi farlo via SMS o WhatsApp senza essere a conoscenza dell’IBAN del destinatario. Basta avere il suo numero in rubrica!

Diventa ora titolare del conto corrente Fineco e non perderti i vantaggi.