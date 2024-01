Fineco: il conto corrente intelligente e gratuito per gli under 30

Fineco, una delle principali banche Italiane con presenza nel territorio da ormai più di 20 anni, offre un conto corrente versatile e conveniente, particolarmente vantaggioso per i giovani. Non solo offre canone gratuito per chi ha un’età inferiore ai 30 anni, ma offre a tutti degli strumenti intelligenti per gestire il denaro, oltre al possibilità di emettere bonifici gratuiti e illimitati, abbinare diverse tipologie di carte e altro.

Fineco: un conto corrente pieno di funzionalità

Con il conto Fineco, puoi decidere di collegare una diversa tipologia di carte di pagamento VISA o MasterCard, tra cui:

Carta di debito : con canone annuo di 9,95€, acquisti senza commissioni ovunque e massimale di 5000€ al mese.

: con canone annuo di 9,95€, acquisti senza commissioni ovunque e massimale di 5000€ al mese. Carta di credito : con canone annuo di 19,95€ e possibilità di pagare a rate.

: con canone annuo di 19,95€ e possibilità di pagare a rate. Carta di credito multifunzione : abbinata a una carta di debito e con canone annuo di 29,95€.

: abbinata a una carta di debito e con canone annuo di 29,95€. Carta prepagata : ricaricabile istantaneamente dal conto e ideale per gli acquisti.

: ricaricabile istantaneamente dal conto e ideale per gli acquisti. Carta Gold World: carta di credito con più potere di spesa e assicurazioni su viaggi e acquisti.

A ciò si aggiungono gli strumenti intelligenti forniti dall’home banking e dalla stessa app, disponibile per smartphone Android e iOS. Tutti questi sono raggruppati in Moneymap, dove potrai avere un resoconto dettagliato e raggruppato per categorie sulle tue spese e il resto dei movimenti.

Il conto Fineco offre anche la possibilità di effettuare bonifici gratuiti e illimitati in Italia, oltre a pagare MAV, RAV, F24, bollettini e tasse, anche direttamente dall’applicazione. Non mancano una serie di soluzioni di investimento e prestiti che puoi richiedere per la realizzazione dei tuoi progetti più importanti.

I vantaggi per chi ha meno di 30 non si fermano soltanto al canone gratuito, ma si estendono anche a come commissioni ridotte su azioni italiane e americane, oltre a piani di accumulo ETF gratuiti.

Se sei interessato non ti resta che seguire la procedura guidata dalla pagina ufficiale, per richiedere il conto e ricevere successivamente la carta che hai scelto direttamente a casa.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com