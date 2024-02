Fineco: la soluzione smart per la gestione delle finanze

Il conto corrente proposto Fineco si rivela un’opzione completa e versatile per la gestione delle finanze personali, con un focus su innovazione e comodità.

Pensato per semplificare la gestione del denaro, questo conto è dotato di funzionalità che spaziano dai prelievi senza carta ai bonifici internazionali, dai versamenti agli ATM alle opzioni di pagamento delle utenze.

Con la promozione attuale, Conto Fineco è a canone zero per i primi 12 mesi e per i giovani under 30. Successivamente il canone diventa di 3,95€/mese azzerabili utilizzando i servizi e prodotti del conto.

Carte di pagamento

La scelta delle carte include opzioni di debito, credito e ricaricabili. La Carta di debito Fineco permette acquisti senza commissioni con un massimale fino a €5.000 al mese, mentre le carte di credito, disponibili sia Visa che Mastercard, offrono la possibilità di dilazionare i pagamenti. La Carta Gold World aggiunge ulteriori vantaggi, come una polizza travel e protezione acquisti, mentre la Carta Ricaricabile è l’ideale per i pagamenti online con ricariche gratuite.

Pagamenti facili e veloci

Le carte Fineco supportano la tecnologia contactless e possono essere collegate a servizi come Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay, permettendo pagamenti rapidi e sicuri tramite smartphone o smartwatch.

Servizi online e mobile banking

Fineco Bank semplifica ulteriormente la gestione finanziaria con servizi online efficienti. Offre bonifici nazionali gratuiti e illimitati, pagamenti di utenze, bollettini e tasse, oltre a un sistema di prelievo innovativo che permette di ritirare contanti senza l’uso della carta fisica.

Fineco Pay e MoneyMap

Con Fineco Pay, è possibile inviare o ricevere denaro tramite SMS o WhatsApp senza la necessità di conoscere l’IBAN, solo con il numero di cellulare. MoneyMap, incluso nel conto, è uno strumento di gestione delle finanze che aiuta a calcolare il risparmio, raggruppare le spese e impostare un budget di spesa.

Vantaggi per gli Under 30

Fineco Bank offre condizioni vantaggiose per i clienti sotto i 30 anni, inclusa l’esenzione dal canone del conto e commissioni ridotte su azioni italiane e statunitensi, nonché piani di accumulo in ETF gratuiti.

Per conoscere tutti i servizi offerti da Fineco clicca qui.

