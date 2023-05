Fineco, una marea di vantaggi a canone zero per 12 mesi

Fineco mette a disposizione dei propri clienti un conto a canone zero per 12 mesi con servizi standard a condizioni preferenziali.

Questo significa che i clienti avranno a disposizione, oltre all’applicazione, un conto multivaluta senza commissioni, una carta di debito, bonifici e prelievi gratuiti, MAV, RAV, bollo auto, utenze e tanti altri servizi.

Inoltre, i giovani correntisti avranno accesso a condizioni di investimento favorevoli, che consentiranno loro di affrontare il proprio futuro con maggiore tranquillità.

Conto Fineco pieno di vantaggi e a canone zero per 12 mesi

Ecco i vantaggi principali del conto Fineco:

con una commissione di 2,95 euro , puoi accedere a un’ampia gamma di azioni ed ETF in Italia, permettendoti di costruire gradualmente il portafoglio che meglio si adatta alle tue esigenze;

, puoi accedere a un’ampia gamma di azioni ed ETF in Italia, permettendoti di costruire gradualmente il portafoglio che meglio si adatta alle tue esigenze; investire in società quotate nelle principali borse statunitensi come Nasdaq, Amex e NYSE può farti risparmiare fino al 70% sulle commissioni, con i mercati statunitensi a partire da soli 3,95 euro;

il tuo Piano di Accumulo (PAC) in ETF non comporterà costi mensili. Puoi costruire il tuo portafoglio investendo piccole somme ogni mese senza dover sostenere alcun costo mensile grazie a Fineco;

(PAC) in ETF non comporterà costi mensili. Puoi costruire il tuo portafoglio investendo piccole somme ogni mese senza dover sostenere alcun costo mensile grazie a Fineco; puoi scegliere tra i migliori asset manager internazionali per costruire il tuo portafoglio fondi. A partire dal 1° febbraio 2022, i diritti fissi per le prime sottoscrizioni , rate successive e versamenti aggiuntivi dei PAC in Sicav vengono azzerati;

, rate successive e versamenti aggiuntivi dei PAC in Sicav vengono azzerati; con la Fineco Card Debit gratuita puoi pagare e prelevare in tutto il mondo con la comodità della carta contactless. Puoi utilizzarla anche online o tramite wallet e personalizzare i limiti e i massimali in base alle tue esigenze.

Oltre che per gli Under 30, è in atto una promo che ti offre il canone zero per 12 mesi. Se ha più di 30 anni, devi aprire il conto entro il 30 giugno 2023 accedendo alla pagina dedicata tramite il link qui sotto:

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all\\'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com