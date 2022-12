Fineco: zero commissioni di acquisto sugli ETF, ecco come

Zero commissioni di acquisto sugli ETF: ecco la nuova offerta da parte di Fineco Bank S.p.A., una banca multicanale indipendente che offre, oltre a soluzioni di trading e investimento, anche servizi di banking e credit, tutto in un unico conto.

Sottoscrivendo un accordo con BlackRock, la banca offrirà ai propri clienti la possibilità di accedere a una vasta gamma di ETF iShares, senza appunto pagare commissioni di negoziazioni in acquisto e senza stabilire un importo minimo per iniziare a investire.

Questa iniziativa è per i singoli ordini e per gli acquisti che rientrano nell’ambito del PAC (Piano di accumulo del capitale) Fineco Replay.

Con il PAC è possibile programmare investimenti graduali su uno o più ETF nel tempo. L’offerta non prevede commissioni a zero per la gestione annuale dei singoli prodotti.

Zero commissioni di acquisto sugli ETF, i vantaggi

I piani di accumulo in ETF rappresentano una modalità di investimento molto diffusa in Italia e in Europa. Ciò perché investitori e risparmiatori sanno riconoscere i vantaggi.

Tali vantaggi sono legati al facile accesso ai mercati globali, grazie anche alle zero commissioni di acquisto e l’importo minimo per l’investimento molto basso.

Per iniziare a investire in questa nuova gamma di ETF, è necessario aprire un conto Fineco accedendo a questa pagina e cliccando su “Apri il conto”.

Inoltre, ai nuovi clienti, Fineco riserva 50 ordini gratis, a patto che il conto venga aperto entro il 31 dicembre 2022.

Fineco, con questa nuova operazione, vuole avvicinare un maggior numero di risparmiatori italiani verso le varie soluzioni di investimento offerti dai mercati obbligazionari e azionari.

L’intento è di farlo favorendo un facile accesso a una categoria di prodotti i cui vantaggi sono i costi contenuti, la massima trasparenza e capacità di diversificazione.

Il vice direttore generale di Fineco Paolo Di Grazia, in merito all’accordo, ha dichiarato: “L’accordo con BlackRock, uno degli asset manager più importanti al mondo, è la testimonianza da parte di Fineco di voler garantire alla propria clientela le opportunità di investimento migliori, con grande attenzione sui costi e sulla diversificazione”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.