Fino a 700€ di sconto con i piani cloud a vita di pCloud

Perché spendere tantissimi soldi all’anno per gli abbonamenti quando con pCloud hai piani cloud a vita in offerta! Cosa aspetti? Inizia a fare la differenza risparmiando fino a 700 euro! Sono tutti in promozione speciale. Tutti hanno le stesse funzionalità e la stessa protezione, cambia solo la quantità di spazio a tua disposizione.

Con pCloud i tuoi file sono al sicuro perché rispetta le rigide leggi svizzere sulla privacy. Inoltre, vengono archiviati in data center certificati e sicuri. La protezione offerta tramite canale TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit offrono una sicurezza di livello militare che blinda letteralmente i tuoi contenuti nel cloud.

Grazie al lettore video e al lettore musicale integrati puoi sfruttare i tuoi contenuti multimediali direttamente all’interno dello spazio cloud. L’applicazione multi-device ti permette di sfruttare dei tuoi file su qualsiasi dispositivo e ovunque tu sia, in tempo reale. Grazie al caricamento automatico del rullino, le tue foto si salvano automaticamente nel cloud e tu puoi liberare spazio sul tuo dispositivo e non perderle. Infatti, potrai cambiare smartphone ogni volta che vorrai, ritrovando i tuoi scatti.

Il tuo cloud a vita senza abbonamento si chiama pCloud

Sfrutta adesso le offerte sui piani pCloud per ottenere il tuo cloud a vita senza abbonamento a un prezzo formidabile. Risparmia subito fino a 700 euro! Devi solo decidere la quantità di giga da avere a disposizione in base alle tue necessità.

Premium 500 GB a soli 219€ invece di 279€ pDocs included 500 GB Storage 1000 GB Total shared link traffic



Premium Plus 2 TB a soli 499€ invece di 709€ pDocs includedNEW 2 TB Storage 4 TB Total shared link traffic



Ultra 10 TB a soli 1499€ invece di 2799€ pDocs included 10 TB Storage 20 TB Total shared link traffic

