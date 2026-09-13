 Fino a 700€ di sconto con i piani cloud a vita di pCloud
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Fino a 700€ di sconto con i piani cloud a vita di pCloud

Ottieni fino a 700€ di sconto grazie ai piani cloud a vita di pCloud, senza abbonamento, con funzionalità avanzate e sicurezza inclusa.
Fino a 700€ di sconto con i piani cloud a vita di pCloud
Informatica Cloud & Hosting
Ottieni fino a 700€ di sconto grazie ai piani cloud a vita di pCloud, senza abbonamento, con funzionalità avanzate e sicurezza inclusa.
Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Perché spendere tantissimi soldi all’anno per gli abbonamenti quando con pCloud hai piani cloud a vita in offerta! Cosa aspetti? Inizia a fare la differenza risparmiando fino a 700 euro! Sono tutti in promozione speciale. Tutti hanno le stesse funzionalità e la stessa protezione, cambia solo la quantità di spazio a tua disposizione.

Scegli il piano pCloud a vita

Con pCloud i tuoi file sono al sicuro perché rispetta le rigide leggi svizzere sulla privacy. Inoltre, vengono archiviati in data center certificati e sicuri. La protezione offerta tramite canale TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit offrono una sicurezza di livello militare che blinda letteralmente i tuoi contenuti nel cloud.

Grazie al lettore video e al lettore musicale integrati puoi sfruttare i tuoi contenuti multimediali direttamente all’interno dello spazio cloud. L’applicazione multi-device ti permette di sfruttare dei tuoi file su qualsiasi dispositivo e ovunque tu sia, in tempo reale. Grazie al caricamento automatico del rullino, le tue foto si salvano automaticamente nel cloud e tu puoi liberare spazio sul tuo dispositivo e non perderle. Infatti, potrai cambiare smartphone ogni volta che vorrai, ritrovando i tuoi scatti.

Il tuo cloud a vita senza abbonamento si chiama pCloud

Sfrutta adesso le offerte sui piani pCloud per ottenere il tuo cloud a vita senza abbonamento a un prezzo formidabile. Risparmia subito fino a 700 euro! Devi solo decidere la quantità di giga da avere a disposizione in base alle tue necessità.

  • Premium 500 GB a soli 219€ invece di 279€
    • pDocs included
    • 500 GB Storage
    • 1000 GB Total shared link traffic
Scegli pCloud Premium 500 GB
  • Premium Plus 2 TB a soli 499€ invece di 709€
    • pDocs includedNEW
    • 2 TB Storage
    • 4 TB Total shared link traffic
Scegli pCloud Premium Plus 2 TB
  • Ultra 10 TB a soli 1499€ invece di 2799€
    • pDocs included
    • 10 TB Storage
    • 20 TB Total shared link traffic
Scegli pCloud Ultra 10 TB

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Windows 11 26H2: novità nella nuova build sperimentale

Windows 11 26H2: novità nella nuova build sperimentale
Windows 11 KB5124008: Microsoft conferma tre bug

Windows 11 KB5124008: Microsoft conferma tre bug
Windows 11, addio freccetta? Spunta il nuovo cursore del mouse

Windows 11, addio freccetta? Spunta il nuovo cursore del mouse
Windows 11 corregge gli sfondi neri e i cursori del mouse, era ora!

Windows 11 corregge gli sfondi neri e i cursori del mouse, era ora!
Windows 11 26H2: novità nella nuova build sperimentale

Windows 11 26H2: novità nella nuova build sperimentale
Windows 11 KB5124008: Microsoft conferma tre bug

Windows 11 KB5124008: Microsoft conferma tre bug
Windows 11, addio freccetta? Spunta il nuovo cursore del mouse

Windows 11, addio freccetta? Spunta il nuovo cursore del mouse
Windows 11 corregge gli sfondi neri e i cursori del mouse, era ora!

Windows 11 corregge gli sfondi neri e i cursori del mouse, era ora!
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
13 set 2026
Link copiato negli appunti