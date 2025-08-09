 Fino a 10 dispositivi protetti con NordVPN: l'offerta speciale con sconto 70%
Con un singolo account di NordVPN puoi proteggere fino a dieci dispositivi. Il tutto a soli 3,39€ al mese grazie allo sconto del 70%.
Sicurezza VPN
Se stai cercando una VPN affidabile e conveniente, NordVPN ha lanciato in questo periodo un’offerta particolarmente interessante: scegliendo il piano da due anni, il prezzo scende a 3,39 € al mese, con in più 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati per i nuovi utenti.

L’abbonamento permette di proteggere fino a 10 dispositivi in contemporanea, utilizzando le applicazioni ufficiali compatibili con tutti i principali sistemi operativi. L’attivazione è semplice e si può fare direttamente dal sito ufficiale.

Perché puntare su NordVPN

Con NordVPN, tutto il traffico dati viene crittografato, garantendo così una connessione sicura anche quando ci si collega da hotspot Wi-Fi pubblici. La società adotta inoltre una rigorosa politica “no log”, che assicura che nessuna attività online degli utenti venga registrata o conservata.

Il servizio dispone di oltre 7.000 server distribuiti in tutto il mondo, offrendo la possibilità di cambiare virtualmente posizione IP e di accedere a contenuti altrimenti limitati per area geografica. Questa funzione è utile, ad esempio, per aggirare restrizioni e sbloccare librerie streaming internazionali.

Grazie al supporto multi-dispositivo, NordVPN può essere utilizzata contemporaneamente su smartphone, tablet, computer e altri device, sempre senza limiti di velocità o banda.

Chi desidera approfittare della promozione può visitare il sito ufficiale, selezionare il piano biennale e iniziare subito a navigare con maggiore privacy e libertà, pagando 3,39€ al mese e con la tranquillità della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 ago 2025

Edoardo D'amato
9 ago 2025
