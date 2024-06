Fino a 450 euro in Buoni Amazon con il conto online di Crédit Agricole

Se stai valutando l’apertura di un nuovo conto online, ti segnaliamo la promozione in corso sul sito ufficiale di Crédit Agricole, grazie alla quale è possibile aprire un conto a canone zero per 9 mesi ottenendo fino a 450 euro in Buoni Amazon. L’offerta scade il prossimo 30 giugno.

Oltre ai Buoni Regalo e ai 9 mesi di canone gratuito, l’apertura del conto online Crédit Agricole consente di ottenere la carta di debito Crédit Agricole Visa a canone zero per i primi due anni e prelievi illimitati presso gli ATM Crédit Agricole. Al termine del periodo promozionale, il canone di 2 euro al mese sarà azzerabile con l’accredito dello stipendio o della pensione, se si hanno meno di 35 anni, un patrimonio pari o superiore a 5.000 euro o un dossier titoli attivo.

Come ottenere fino a 450 euro in Buoni Amazon con il conto Crédit Agricole

Ecco, nel dettaglio, il regolamento della nuova iniziativa targata Crédit Agricole, in relazione ai 450 euro in Buoni Regalo Amazon:

50 euro in Buoni Amazon se si completa la richiesta dell’apertura del conto entro il 30 giugno, inserendo nel campo “codice promozionale” il testo VISA o UNIBOXCA2024 ed effettuando almeno una transazione con la carta di debito entro il 31 agosto

in Buoni Amazon se si completa la richiesta dell’apertura del conto entro il 30 giugno, inserendo nel campo “codice promozionale” il testo VISA o UNIBOXCA2024 ed effettuando almeno una transazione con la carta di debito entro il 31 agosto 50 euro in Buoni Amazon se si effettua una spesa minima compresa tra 500 e 999,99 euro

in Buoni Amazon se si effettua una spesa minima compresa tra 500 e 999,99 euro 100 euro in Buoni Amazon se si effettua una spesa pari o superiore a 1.000 euro

L’utilizzo della Carta Crédit Agricole VISA consente dunque di ottenere un Buono Amazon fino a 150 euro. A questi, poi, si aggiungono fino a 300 euro in più, per un totale di 450 euro, invitando i propri amici ad aprire il conto. Per ogni amico invitato si ricevono 50 euro in Buoni Regalo (fino ad un massimo di 6 amici).

Puoi aprire il conto online a canone zero Crédit Agricole tramite questa pagina del sito ufficiale della banca francese. Il termine ultimo per aderire alla promo è fissato al prossimo 30 giugno.