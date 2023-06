Fino a 4810 euro di risparmio con pCloud: ecco come

Con i progressi nelle connessioni in fibra e nelle reti mobili, il cloud è diventato uno strumento affidabile per lo scambio di file, il backup e l’archiviazione.

L’archiviazione di contenuti e file su un server remoto è spesso più conveniente, sicuro e comodo rispetto a farlo localmente.

La chiave, tuttavia, sta selezionando il servizio appropriato. Attualmente, pCloud offre una varietà di dimensioni di memoria e pacchetti di abbonamento, con l’ulteriore vantaggio di una promozione che consente di risparmiare fino a 4.810 euro con un abbonamento a vita.

L’offerta di pCloud è a vita

Con pCloud hai la possibilità di selezionare una capacità di archiviazione che va da 500 GB a 10 TB, con 2 TB che fungono da punto intermedio.

Oltre a questo, ci sono diverse funzionalità integrate a tua disposizione. Questi includono la possibilità di accedere ai tuoi file da una vasta gamma di dispositivi come computer, tablet e smartphone.

Puoi anche condividere link con facilità, invitare altri a collaborare con te e beneficiare della sicurezza TSL/SSL che fornisce la crittografia AES a 256 bit.

Inoltre, le copie ridondanti dei tuoi file vengono archiviate su cinque diversi server, aumentando così le possibilità di recupero in caso di cancellazione accidentale.

È interessante notare che il sistema esegue automaticamente il backup delle fotografie e che è disponibile un lettore video e audio che può essere utilizzato anche per scopi di streaming.

Inoltre, non ci sono restrizioni sulla dimensione dei file e il software è completamente compatibile con opzioni di terze parti come Dropbox, OneDrive e Google Drive, garantendo un’interoperabilità perfetta.

Questo dettaglio è particolarmente degno di nota, in quanto è particolarmente utile per coloro che cercano di utilizzare il software in un ambiente orientato alla produttività.

Gli individui hanno la possibilità di selezionare l’abbonamento che meglio soddisfa le loro esigenze, composto da Premium (500 GB), Premium Plus (2 TB) o Custom Plan (10 TB), con opzioni annuali o a vita.

Clicca sul link qui sotto e scegli il piano adatto:

Indipendentemente dall’opzione scelta, gli utenti possono fare affidamento sull’affidabilità di un servizio situato in Svizzera che garantisce la completa aderenza a tutte le normative sulla privacy e sulla sicurezza informatica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.