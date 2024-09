Fino a 500€ di buoni Amazon se apri un conto Crédit Agricole

Apri un conto Crédit Agricole per ottenere fino a 500€ di buoni regalo Amazon e tanti altri vantaggi. Ma come funziona? Ti basta andare sulla pagina ufficiale della nuova promozione e richiedere la carta di debito Crédit Agricole Visa per iniziare a guadagnare.

Non solo, con Crédit Agricole hai canone zero per i primi nove mesi. Ma il canone resta a zero se accrediti lo stipendio o la pensione, sei under 35, hai un dossier titoli attivo oppure un patrimonio superiore ai 5000€. Approfitta subito dell’offerta!

Conto Crédit Agricole: aprilo per ottenere fino a 500€ di buoni regalo

Per aprire un conto Crédit Agricole ti basta scegliere la filiale più vicina, richiedere la tua carta e firmare il contratto. Passaggi che potrai svolgere anche a distanza, identificandoti con videoselfie o firmando digitalmente.

Mentre per avere fino a 500€ di buoni dovrai inserire – al momento dell’apertura del conto – il codice “VISA” nel campo indicato. Effettua una qualsiasi transazione per ottenere il tuo primo “Welcome Bonus” e poi almeno 500€ per ricevere un buono regalo dal valore di 200€.

Gli altri 300€ si ottengono invitando amici attraverso il tuo codice promo (disponibile sull’app). Per ogni amico che aprirà un conto online con Crédit Agricole avrai in cambio un buono regalo di 50€. Questo fino a un massimo di 6 persone, che a loro volta potranno approfittare della stessa promozione!

Ma la carta di debito Crédit Agricole Visa offre anche tantissimi altri vantaggi. Innanzitutto, in caso di furto o smarrimento, la stessa può essere bloccata con un semplice tap direttamente dall’app. In più, hai prelievi sia in Italia che all’estero, è contactless e si possono gestire tutte le impostazioni, come abilitare l’uso all’estero o attivare le notifiche per tenere sotto controllo le tue transazioni.

Puoi scoprire questi e altri vantaggi andando sul sito ufficiale di Crédit Agricole.