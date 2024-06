Fino a 500€ di sconto sulle Smart TV Sky Glass attivando un'offerta Sky

C’è un motivo in più per scegliere Sky: per tutti i nuovi clienti che attivano un nuovo abbonamento, infatti, c’è ora la possibilità di acquistare una delle Smart TV della gamma Sky Glass beneficiando di uno sconto fino a 500 euro che va a sommarsi alla possibilità di attivare un abbonamento a prezzo ridotto per 18 mesi.

Ad esempio, è possibile attivare Sky TV + Netflix al prezzo scontato di 14,90 euro al mese e poi scegliere Sky Glass da 43 pollici al prezzo scontato di 399 euro. Per accedere alle offerte è sufficiente visitare il sito ufficiale di Sky e scegliere il pacchetto da attivare. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Sky Glass a prezzo scontato per chi sceglie Sky

Con la promozione in corso, Sky Glass è disponibile con uno sconto fino a 500 euro. Le opzioni da considerare sono tre:

43 pollici a 399 euro invece di 651 euro

a invece di 651 euro 55 pollici a 599 euro invece di 987 euro

a invece di 987 euro 65 pollici a 823 euro invece di 1.323 euro

Sky Glass, agli stessi prezzi, è acquistabile anche con finanziamento in 12 oppure 48 rate mensili.

Per accedere a questi prezzi è possibile attivare una delle offerte Sky attualmente in listino. Tra le promozioni troviamo Sky TV+ Netflix con piano base senza pubblicità (e possibilità di passare ai piani Standard o Premium) al costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale. Con 5 euro in più è possibile aggiungere Sky Calcio. Ci sono anche Sky Sport (+22,90 euro al mese) e Sky Cinema (+10 euro al mese).

Per sfruttare l’offerta basta seguire il link qui di sotto, scegliere la versione di Sky Glass da comprare e poi attivare l’abbonamento a Sky per “sbloccare” il prezzo scontato anche sulla Smart TV. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.