Finom: il conto aziendale online con fatturazione elettronica e un mese gratis

La gestione finanziaria per aziende e professionisti è sempre più digitale, e Finom si posiziona come una delle soluzioni più avanzate e versatili disponibili oggi. Questo conto aziendale online non solo semplifica la gestione quotidiana delle finanze, ma integra anche un sistema di fatturazione elettronica pensato per risparmiare tempo e ridurre gli errori. Inoltre, grazie alla promozione attuale, è possibile provare il piano Premium per un mese gratuitamente, sperimentando tutte le sue funzionalità senza impegni.

Una piattaforma che semplifica il lavoro: ecco il conto Finom

Finom, il conto aziendale digitale, offre una serie di strumenti avanzati pensati per semplificare la gestione finanziaria e migliorare l’efficienza operativa. Tra le principali funzionalità incluse:

Fatturazione elettronica avanzata : consente di inviare fatture direttamente dal proprio account, associarle automaticamente alle entrate ricevute e accedere ai registri finanziari da un’unica interfaccia sicura. Questo sistema aiuta a velocizzare la ricezione dei pagamenti, riducendo i tempi di attesa;

: consente di inviare fatture direttamente dal proprio account, associarle automaticamente alle entrate ricevute e accedere ai registri finanziari da un’unica interfaccia sicura. Questo sistema aiuta a velocizzare la ricezione dei pagamenti, riducendo i tempi di attesa; Carte aziendali gratuite : sia fisiche che virtuali, con emissione di carte VISA per titolari e collaboratori. Le carte prevedono zero commissioni, un limite di prelievo di 5.000 euro e piena compatibilità con Apple Pay e Google Pay per una gestione ancora più pratica;

: sia fisiche che virtuali, con emissione di carte VISA per titolari e collaboratori. Le carte prevedono zero commissioni, un limite di prelievo di 5.000 euro e piena compatibilità con Apple Pay e Google Pay per una gestione ancora più pratica; Gestione digitale delle spese: include la digitalizzazione di scontrini e ricevute, il monitoraggio delle spese e la loro categorizzazione. Inoltre, offre uno spazio sicuro per l’archiviazione di documenti importanti, come fatture e ricevute, direttamente all’interno del proprio account.

Rispetto al piano Solo, che è gratuito, il piano Premium di Finom include numerosi vantaggi aggiuntivi:

Accesso per fino a 5 utenti ;

; Cashback al 3% sulle spese effettuate;

sulle spese effettuate; Possibilità di abilitare l’accesso alla contabilità e alla fatturazione per il commercialista ;

; Commissioni azzerate per le transazioni SEPA;

per le transazioni SEPA; Canone gratuito per le carte fisiche;

per le carte fisiche; Funzionalità avanzate come pagamenti massivi e programmati.

Per testare tutte le funzionalità del piano Premium, è possibile aderire alla prova gratuita di un mese. Basta andare sul sito di Finom e seguire le istruzioni per attivare il conto. La promozione è valida per un periodo limitato, quindi conviene approfittarne prima che scada.