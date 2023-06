Finom: tutti gli strumenti per il tuo business

Finom rappresenta una soluzione all-in one per la gestione finanziaria dedicata ad imprese e liberi professionisti.

Finom mette a disposizione in un unico canone un conto online con IBAN, carte fisiche e virtuali gratuite, gestione spese, archiviazione dei documenti in cloud e un servizio di fatturazione online semplice ed efficace.

Gli strumenti offerti da Finom

Il conto di Finom si può richiedere online e in sole 72 ore, è possibile ottenere il proprio codice IBAN con tutti i dettagli necessari per effettuare transazioni finanziarie comodamente da web o app.

Il conto permette di attivare carte di pagamento VISA gratuite, sia virtuali che fisiche, senza commissioni e che possono essere gestite direttamente dall’ app di Finom. Il limite mensile di prelievo bancomat è di € 10.000 per ciascuna carta, e sono previsti fino a 20 prelievi gratuiti al mese per ciascuna carta.

Il servizio di fatturazione di Finom integrato nel conto consente di creare e inviare una fattura in soli 60 secondi. Il servizio include una funzione di auto-completamento dei campi per un’impostazione veloce e modelli per risparmiare tempo con i pagamenti di clienti abituali. Una volta create, le fatture possono essere inviate via e-mail o messenger con un semplice click.

Oltre a queste utili funzionalità, Finom offre una serie di strumenti per semplificare il processo di fatturazione. Puoi tenere traccia delle fatture emesse e ricevute, vedere quali sono state pagate e quali sono ancora in sospeso, e generare report accurati per una visione chiara della tua situazione finanziaria. Inoltre, è possibile sincronizzare Finom con il proprio conto bancario per una gestione ancora più semplice delle transazioni e delle entrate.

Finom offre anche l’archiviazione dei documenti in cloud. Tutti i dati finanziari sono salvati in modo sicuro e accessibili ovunque, in qualsiasi momento. Questo elimina la necessità di conservare una pletora di documenti cartacei e semplifica la ricerca di informazioni importanti.

