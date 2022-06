Fintech District + Starting Finance = Trending Fintech

Grazie alla collaborazione tra Fintech District e Starting Finance ha preso il via Trending Fintech. Si tratta di un programma di content marketing rivolto ai player finanziari. Consentirà loro di proporre contenuti innovativi, in modo da posizionarsi all’interno dell’ecosistema italiano del fintech accrescendo la propria brand awareness.

L’iniziativa mette a fattor comune sia le competenze sia gli asset di entrambe le realtà, con l’obiettivo dichiarato di supportare le imprese nell’approcciare e raccontare temi disruptive legati all’evoluzione dei servizi finanziari.

Sono molte le tematiche affrontate: tra questi figurano cloud, intelligenza artificiale, blockchain, criptovalute, digital bank, banking as a service, ESG ed embedded finance. È prevista la redazione di white paper e il lancio di una campagna social sui canali di Fintech District e Starting Finance. In programma anche un evento di confronto. Di seguito le parole di Alessandro Longoni, Head di Fintech District.

In un contesto di mercato sempre più competitivo, per le aziende diventa centrale trovare modalità efficaci ed innovative per comunicare con i propri target e posizionarsi come punto di riferimento. Tematiche come quelle fintech si rivelano strategiche e altamente posizionanti per tutte le realtà legate al mondo dei servizi finanziari o che vogliono sostenere l’educazione finanziaria. Starting Finance condivide il nostro stesso obiettivo di promuovere una cultura del fintech e dell’innovazione. Con il suo know-how si è rivelato il partner ideale per la creazione di un progetto unico sul mercato italiano, anche grazie alla capacità dimostrata nel saper coinvolgere i più giovani.