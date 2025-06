Accetta pagamenti ovunque con myPOS: portatile, autonomo e super economico

Se hai un’attività commerciale, sai quanto sia cruciale il momento del pagamento per il cliente: mettilo nelle migliori condizioni possibili con myPOS, il servizio di POS leggero, portatile ovunque ed economico che parte da soli 29€!

Zero commissioni sulle transazioni e un piccolo POS (nel caso di myPOS Go 2) che per soli 29€ invia scontrini via e-mail o SMS, gestisce oltre 1000 operazioni con una sola carica, non prevede pagamento mensile o contratto, e soprattutto che si può utilizzare senza connetterti ad uno smartphone. Per saperne di più, visita il sito ufficiale di myPOS o continua a leggere per scoprire anche gli altri prodotti top di gamma.

Via libera ad ogni metodo di pagamento, facile da usare e portatile anche in spiaggia

Se sei fra quelli che finalmente è riuscito a coronare il sogno di aprire il suo “bar sulla spiaggia”, oggi non devi preoccuparti neanche di far alzare il cliente per portarlo in cassa. Con myPOS hai un dispositivo che ti segue ovunque, anche se hai un locale con spazi esterni molto grandi che richiederebbero spostamenti a te e anche a tutti i tuoi clienti.

In particolare, per soli 29€, myPOS Go 2 ha una connessione con scheda SIM 4G integrata e gratuita, senza canone mensile, e un’ottima connettività Wi-Fi per emettere ricevute via e-mail e anche SMS. La cosa più comoda? Puoi utilizzarlo senza alcun bisogno di connetterti ad uno smartphone. Se non ti basta, c’è anche myPOS Go Combo, il lettore di carte 1 in 1 con base di ricarica e stampante, il tutto incluso nel prezzo di 179€. Compreso anche un dock di ricarica stampante per le tue ricevute. Se la parola “completezza” è ciò che cerchi, allora c’è myPOS Ultra: il terminale smart POS di nuovissima generazione a 249€, con una potente batteria, la stampante di ricevute ultra rapida, la SIM dati gratuita e la possibilità di ricevere il tuo denaro sul conto Business in meno di tre secondi.