 Assicurazione Verti: 15 secondi per un preventivo e sconto immediato online
Verti è l'assicurazione smart che ti permette di avere un preventivo in soli 15 secondi e lo sconto immediato online: proteggi ciò che ami.
Fintech
Verti è l'assicurazione smart che ti permette di avere un preventivo in soli 15 secondi e lo sconto immediato online: proteggi ciò che ami.
Verti

Affidati all’assicurazione Verti per proteggere ciò che ami risparmiando. Auto, moto, furgone, casa e famiglia! Una polizza per ogni necessità a un prezzo accessibile. Fai il tuo preventivo in soli 15 secondi! Online ottieni lo sconto immediato. Cosa stai aspettando? Metti al sicuro tutto ciò che devi proteggere e vivi serenamente con più soldi nel portafoglio.

Assicurazione Verti auto e moto: fino al 36% di sconto online

Con l’assicurazione Verti hai tutto quello che cerchi per la tua polizza auto. Non perdere altro tempo. Fai il tuo preventivo adesso, in soli 15 secondi! Puoi ottenere fino al 36% di sconto sulla tua polizza. Potrai partire da una base e personalizzarla come preferisci, inserendo tutto quello che ti serve per guidare più sereno. Tutte le garanzie che vuoi e che ti tutelano da eventuali situazioni complicate.

Per la tua moto hai la soluzione perfetta. Non solo è conveniente, ma offre una rapida gestione dei sinistri e, soprattutto, la possibilità di sospenderla durante le stagioni fredde. In questo modo non spendi soldi inutilmente, ma solo quando necessario. Con la tua polizza moto hai fino al 10% di sconto. Approfittane subito finché sei ancora in tempo!

Polizza casa e famiglia

Verti è la tua assicurazione per stipulare una polizza casa e famiglia. Cosa stai aspettando? Fai il tuo preventivo a partire da 51€, in soli 15 secondi! Metti al sicuro tutto quello che ami in un attimo e lascia che sia Verti a prendersi cura di te e tutta la tua famiglia.

Puoi assicurare la tua casa da furto, incendio e danni all’abitazione e al suo contenuto. Inoltre, puoi proteggere te stesso e la tua famiglia dai tanti imprevisti della vita quotidiana. Potrai decidere di pagare in rate mensili, trimestrali o semestrali. Insomma, tantissimi vantaggi in un’unica soluzione per te e per tutto quello che ti circonda.

Pubblicato il 28 ott 2025

Osvaldo Lasperini
28 ott 2025
