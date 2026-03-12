 Blocca il prezzo di luce e gas per 1 anno con Octopus Energia
Blocca il prezzo di luce e gas per 1 anno con Octopus Energia
Oggi tu stesso puoi bloccare il prezzo della tua luce e del tuo gas per 1 anno intero passando ora a Octopus Energia. Potrai così assicurarti una bolletta senza rischi né sorprese, paghi solo in base ai tuoi consumi mentre il prezzo della materia prima rimane invariato. Niente aumenti né rimodulazioni fastidiose. Fai la tua richiesta di attivazione in meno di 2 minuti.

Blocca il prezzo di luce e gas

Con Octopus Energia scoprirai che la bolletta è molto più facile da capire di quanto tu possa pensare. Sarai in grado di individuare i vari costi e i tuoi consumi. Questo ti renderà più consapevole e ti permetterà anche di mettere in campo eventuali strategie di risparmio, ottimo per evitare spese eccessive e anche per fare bene all’ambiente evitando sprechi e consumi. Scegli ora Octopus Fissa 12M!

  1. Costo della materia prima bloccato per 12 mesi.
  2. Materia Prima Luce a 0,132 €/kWh.
  3. Commercializzazione Luce 6 €/mese.
  4. Materia Prima Gas 0,53 €/Smc.
  5. Commercializzazione Gas 7 €/mese.

Luce e Gas solo con Octopus Energia

Una volta che passi a Octopus Energia non vorrai più andare via perché le bollette di luce e gas diventeranno una serenità. Attiva Octopus Fissa 12M in meno di 2 minuti. Grazie a questa offerta blocchi il prezzo della materia prima per 12 mesi. Questo significa che per un anno non dovrai preoccuparti dell’andamento di mercato.

Blocca il prezzo di luce e gas

Octopus Energia è una compagnia energetica in rapida crescita in Europa e la prima nel Regno Unito. Questo è un aspetto importante perché evidenzia la fiducia lato utente nei confronti dei suoi servizi. Al momento fornisce energia pulita a oltre 10 milioni di utenti nel mondo. Le forniture di energia sono 100% rinnovabili e a prezzi accessibili. In questo modo tutti possono risparmiare, anche tu. Scegli Fissa 12M e dì addio agli aumenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 mar 2026

Osvaldo Lasperini
12 mar 2026
