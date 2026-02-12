Blocca il prezzo di Luce e Gas 24 mesi con Engie e risparmia 2 anni

Grazie a Engie puoi bloccare il prezzo di Luce e Gas 24 mesi per un risparmio lungo ben 2 anni. Scegli adesso PuntoFisso, l’offerta che ti regala tanta tranquillità. Infatti, per due anni pagherai lo stesso prezzo al kWh o Smc. Se il mercato cambia la tua tariffa continua a rimanere sempre la stessa. Così non hai brutte sorprese nella tua bolletta. Niente male vero?

Engie PuntoFisso 24 Mesi è anche consapevolezza. Paghi in base a quanto consumi e il prezzo fisso premia l’uso consapevole dell’energia. E poi è semplicità. Configuri un’offerta chiara, facile da capire e da confrontare con gli altri fornitori di Luce e Gas, ma con il prezzo bloccato per due anni vince Engie. Non perdere altro tempo! Inizia una nuova era per risparmiare senza sorprese. Ecco l’offerta:

Luce Monoraria: 0,096 €/kWh;

Gas: 0,355€/Smc;

Luce A Fasce: Luce F1 0,0991€/kWh; Luce F2 0,1034€/kWh; Luce F3 0,0874€/kWh;

Commercializzazione Luce: 84€/anno;

Commercializzazione Gas: 84€/anno.



Cosa include Engie PuntoFisso 24 Mesi Luce e Gas

Energia PuntoFisso 24 Mesi di Engie non offre solo il prezzo bloccato di luce e gas per due anni, ma include anche tantissimi vantaggi. Prima di tutto hai la comodità del digitale. In pratica, paghi con addebito diretto su conto corrente e ricevi sempre la bolletta online. Non devi aspettare i tempi della posta, niente code e niente pensieri. Tutto è immediato e smart. Scegli adesso PuntoFisso!

Inoltre, hai una fornitura di energia verde senza costi extra perché l’energia elettrica di Engie proviene al 100% da fonti rinnovabili. In tutto questo hai anche un supporto specializzato per ogni esigenza che risponde sempre e risolve davvero ogni situazione. Potrai anche monitorare i consumi guardando lo storico fino a 2 anni. Tutto questo tramite l’app Engie Italia che ti permette di gestire senza stress ogni aspetto del tuo contratto.