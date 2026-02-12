 Blocca il prezzo di Luce e Gas 24 mesi con Engie e risparmia 2 anni
Grazie a Engie puoi bloccare il prezzo di Luce e Gas 24 mesi per un risparmio lungo ben 2 anni. Scegli adesso PuntoFisso, l’offerta che ti regala tanta tranquillità. Infatti, per due anni pagherai lo stesso prezzo al kWh o Smc. Se il mercato cambia la tua tariffa continua a rimanere sempre la stessa. Così non hai brutte sorprese nella tua bolletta. Niente male vero?

Configura ora Engie PuntoFisso 24 Mesi

Engie PuntoFisso 24 Mesi è anche consapevolezza. Paghi in base a quanto consumi e il prezzo fisso premia l’uso consapevole dell’energia. E poi è semplicità. Configuri un’offerta chiara, facile da capire e da confrontare con gli altri fornitori di Luce e Gas, ma con il prezzo bloccato per due anni vince Engie. Non perdere altro tempo! Inizia una nuova era per risparmiare senza sorprese. Ecco l’offerta:

  • Luce Monoraria:
    • 0,096 €/kWh;
  • Gas:
    • 0,355€/Smc;
  • Luce A Fasce:
    • Luce F1 0,0991€/kWh;
    • Luce F2 0,1034€/kWh;
    • Luce F3 0,0874€/kWh;
  • Commercializzazione Luce:
    • 84€/anno;
  • Commercializzazione Gas:
    • 84€/anno.

Cosa include Engie PuntoFisso 24 Mesi Luce e Gas

Energia PuntoFisso 24 Mesi di Engie non offre solo il prezzo bloccato di luce e gas per due anni, ma include anche tantissimi vantaggi. Prima di tutto hai la comodità del digitale. In pratica, paghi con addebito diretto su conto corrente e ricevi sempre la bolletta online. Non devi aspettare i tempi della posta, niente code e niente pensieri. Tutto è immediato e smart. Scegli adesso PuntoFisso!

Configura ora Engie PuntoFisso 24 Mesi

Inoltre, hai una fornitura di energia verde senza costi extra perché l’energia elettrica di Engie proviene al 100% da fonti rinnovabili. In tutto questo hai anche un supporto specializzato per ogni esigenza che risponde sempre e risolve davvero ogni situazione. Potrai anche monitorare i consumi guardando lo storico fino a 2 anni. Tutto questo tramite l’app Engie Italia che ti permette di gestire senza stress ogni aspetto del tuo contratto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 feb 2026

