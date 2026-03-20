Blocca il prezzo di luce e gas un anno con Octopus Energia

Basta sorprese! Con Octopus Energia blocchi il prezzo di luce e gas per un anno assicurandoti bollette chiare e senza regali indesiderati. Cosa stai aspettando? Scopri il vero risparmio! Fai tutto online in pochi minuti e non hai alcun vincolo di permanenza, ma se decidi di rimanere il costo della materia prima rimane invariato per ben 12 mesi. Di questi tempi è davvero un’opportunità pazzesca.

Con Octopus Fissa 12M il costo della materia prima rimane lo stesso per 12 mesi. Così non sei in balia degli aumenti del mercato, ma puoi goderti luce e gas al prezzo stabilito oggi che è anche in offerta speciale. Si tratta di una fantastica promozione per avere tutto trasparente. Inoltre, hai energia 100% proveniente da fonti rinnovabili. Tutto è pensato per la tua utenza domestica e il contratto è senza vincoli né penali.

Octopus Fissa 12M – Luce e Gas a costo bloccato per 12 mesi: Materia Prima Luce 0,1397 €/kWh Commercializzazione Luce 6 €/mese Materia Prima Gas 0,51 €/Smc Commercializzazione Gas 7 €/mese

– Luce e Gas a costo bloccato per 12 mesi:

Vivi tranquillo con Luce e Gas a prezzo bloccato: grazie Octopus Energia!

Con Octopus Energia puoi vivere tranquillo perché hai luce e gas a prezzo bloccato per un anno. Tutto dipende dalle tue abitudini di consumo e non dal prezzo di mercato della materia prima. A incidere sulle bollette sarà solo il consumo effettivo perché il costo della materia prima non varia. Scopri il vero risparmio in pochi minuti!

Le bollette sono chiare e trasparenti, pensate per una lettura e una consultazione pratica e veloce. A colpo d’occhio sai già quanto stai pagando e se tutto è in linea con il prezzo attivato e i relativi consumi. Ricordati solo che la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto all’attuale contratto, ma potrai modificarle in seguito, dopo l’attivazione.