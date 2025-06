3,50% sul Conto Arancio di ING: fai fruttare i tuoi risparmi senza vincoli

Se stai cercando un modo per far rendere i tuoi risparmi senza perdere la libertà di usarli quando vuoi, l’offerta di Conto Arancio di ING è da tenere d’occhio: fino al 19 luglio 2025 puoi ottenere un tasso promozionale del 3,50% lordo per 6 mesi, senza vincolare il denaro.

Per attivarlo basta aprire Conto Corrente Arancio e Conto Arancio, richiedere la carta di debito Mastercard e spendere almeno 100 euro entro il 30 settembre.

Un rendimento reale, senza sorprese né vincoli: scopri l’offerta di ING

Conto Arancio è pensato per chi vuole tenere i propri risparmi al sicuro, farli fruttare e allo stesso tempo mantenere la massima libertà di utilizzo. Nessun vincolo, nessun importo minimo richiesto e soprattutto nessuna penale in caso di prelievo: i tuoi soldi sono sempre disponibili, anche mentre maturano interessi.

Per ottenere il 3,50% annuo lordo per 6 mesi (fino a un massimo di 100.000€), basta:

aprire Conto Corrente Arancio e Conto Arancio entro il 19 luglio 2025 ;

e entro il ; attivarli con un bonifico ;

; e spendere almeno 100 euro con la Mastercard associata, entro il 30 settembre 2025.

Tutto questo senza costi di apertura, gestione o chiusura. Puoi monitorare e gestire il conto comodamente via app e trasferire i fondi da un conto all’altro in un attimo.

Inoltre, ING è parte di un gruppo bancario internazionale solido e affidabile, con oltre 38 milioni di clienti nel mondo e più di 1,2 milioni in Italia. I tuoi risparmi sono protetti fino a 100.000 euro grazie al fondo olandese di garanzia sui depositi, equivalente a quello italiano.

Una proposta concreta per chi vuole rendere produttivi i propri risparmi senza complicazioni, sfruttando una delle offerte più interessanti sul mercato. Per approfittarne vai sul sito di ING e apri subito Conto Arancio.