American Express PAYBACK: la carta che ti premia mentre fai la spesa

Se stai cercando una carta di credito semplice, gratuita e che ti faccia accumulare vantaggi mentre fai acquisti, la nuova promozione di American Express potrebbe fare al caso tuo. Con Carta PAYBACK, infatti, non paghi alcun canone annuale e puoi iniziare ad accumulare punti fedeltà per ogni spesa, da usare poi per sconti e premi.

In più, grazie all’offerta in corso, ottieni 3.000 punti extra con una sola transazione entro 3 mesi dalla richiesta. Per approfittarne basta andare sul sito di American Express.

Punti, vantaggi e zero costi: perché richiedere Carta PAYBACK di American Express ora

Carta PAYBACK di American Express è pensata per chi vuole usare una carta di credito senza spese fisse e ottenere ricompense concrete. L’adesione è davvero accessibile: basta essere maggiorenni, avere un conto SEPA e un reddito annuo lordo di almeno 11.000€. Nessun canone da pagare, nessun vincolo.

Ecco come funziona: ogni 2€ spesi accumuli 1 punto PAYBACK. Ma non finisce qui: se utilizzi la carta nei negozi partner, ad esempio Carrefour, puoi ottenere fino a 2.000 punti extra ogni mese (se superi 1.000€ di spesa mensile), fino al 31 dicembre 2025. Tradotto: 12.000 punti in un anno, solo facendo la spesa.

Con questa carta puoi:

Rateizzare le spese;

Aggiungere una carta supplementare;

Usarla con Apple Pay;

Accedere a vantaggi esclusivi del programma American Express Experiences.

Insomma, è la carta perfetta per chi vuole premi senza costi. E con la promo attuale, hai anche un bonus di benvenuto garantito. Basta richiederla online: l’attivazione è semplice, veloce e senza sorprese.