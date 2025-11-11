 POS Easy Mini: compatto, smart e conveniente a soli 50€ e canone zero
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

POS Easy Mini: compatto, smart e conveniente a soli 50€ e canone zero

Approfitta dell'ottima offerta che ti ha riservato Axerve: acquista ora il POS Easy Mini, compatto, smart e canone zero, in promo a soli 50€.
POS Easy Mini: compatto, smart e conveniente a soli 50€ e canone zero
Fintech Carte
Approfitta dell'ottima offerta che ti ha riservato Axerve: acquista ora il POS Easy Mini, compatto, smart e canone zero, in promo a soli 50€.
Axerve

Hai solo poche ore per aggiudicarti l’offerta che Axerve ti ha riservato. Il POS Easy Mini è in promozione a soli 50 euro, invece di 80 euro. Risparmia adesso 30 euro! Questo POS è compatto, smart e conveniente. Dovrai solo acquistare il terminale e non avrai altri costi fissi di tenuta. Infatti, questo servizio è a canone zero! Un ottimo modo permettere ai tuoi clienti di pagare con carta sia fisica che digitale.

Scegli l’offerta di Axerve adesso

Avrai solo l’1% di commissioni sui pagamenti incassati. Questo POS è stato pensato per chi lavora con flessibilità e ha bisogno di un terminale compatto, pratico da portare sempre con sé. Easy Mini è la soluzione perfetta perché ha le dimensioni simili a uno smartphone. Pensa che pesa solo 151 grammi. Per questo è la soluzione ideale da portare sempre conte.

Ma questo non è tutto. Infatti, con POS Easy Mini hai anche una SIM con traffico dati incluso oltre alla connettività WiFi. Queste tecnologie ti permettono di accettare pagamenti ovunque tu sia oltre che a fare bene all’ambiente. Infatti, con questo terminale invi lo scontrino direttamente via email al tuo cliente. Un gesto veloce che migliora l’esperienza di acquisto e riduce i costi di carta e manutenzione.

POS Easy Mini: un solo dispositivo tutti i vantaggi e l’innovazione per la tua attività

Con POS Easy Mini hai un solo dispositivo per ottenere tutti i vantaggi e l’innovazione per la tua attività commerciale, ovunque tu sia. Risparmia adesso 30 euro acquistandolo a soli 50 euro! Grazie a questa promozione risparmi ottenendo un dispositivo di ultima generazione, perfetto per accettare pagamenti digitali in portabilità e in negozio.

Scegli l’offerta di Axerve adesso

Questo dispositivo è completamente personalizzabile. Potrai installare le app che ti servono in totale autonomia attraverso un marketplace dedicato. Non hai vincoli di permanenza e tanto meno costi in caso di recesso. Potrai scegliere di ricevere i pagamenti su qualsiasi conto corrente italiano, tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Garanzia e manutenzione sono inclusi per 12 mesi con aggiornamenti software, adeguamenti normativi e assistenza sulla SIM fino a 36 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Criptovalute di tendenza: quali sono le prossime crypto 1000x

Criptovalute di tendenza: quali sono le prossime crypto 1000x
Vivid Money assicura il 4% annuo lordo per i primi 4 mesi sulla liquidità non investita

Vivid Money assicura il 4% annuo lordo per i primi 4 mesi sulla liquidità non investita
Vivid Money: il conto digitale evoluto che aiuta e agevola ogni tipo di azienda

Vivid Money: il conto digitale evoluto che aiuta e agevola ogni tipo di azienda
App di Telepass: ecco perché tutti dovrebbero installarla

App di Telepass: ecco perché tutti dovrebbero installarla
Criptovalute di tendenza: quali sono le prossime crypto 1000x

Criptovalute di tendenza: quali sono le prossime crypto 1000x
Vivid Money assicura il 4% annuo lordo per i primi 4 mesi sulla liquidità non investita

Vivid Money assicura il 4% annuo lordo per i primi 4 mesi sulla liquidità non investita
Vivid Money: il conto digitale evoluto che aiuta e agevola ogni tipo di azienda

Vivid Money: il conto digitale evoluto che aiuta e agevola ogni tipo di azienda
App di Telepass: ecco perché tutti dovrebbero installarla

App di Telepass: ecco perché tutti dovrebbero installarla
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 nov 2025
Link copiato negli appunti