 Scopri Wallaster, le migliori carte di pagamento per la tua azienda
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Scopri Wallaster, le migliori carte di pagamento per la tua azienda

Scopri e scegli Wallaster, la soluzione perfetta che ti offre le migliori carte di pagamento per la tua azienda e utenti illimitati gratis.
Scopri Wallaster, le migliori carte di pagamento per la tua azienda
Fintech Carte
Scopri e scegli Wallaster, la soluzione perfetta che ti offre le migliori carte di pagamento per la tua azienda e utenti illimitati gratis.
Wallaster

Se hai un’azienda e ti servono carte di pagamento per la gestione dei pagamenti dei tuoi collaboratori allora devi assolutamente conoscere e scegliere Wallaster. Grazie a questo servizio potenzi la tua attività attraverso carte Visa business virtuali e fisiche oggi stesso. Non devi aspettare tempo. Iscriviti gratis e rivoluziona adesso la gestione delle finanze della tua attività.

Iscriviti gratis a Wallester

Questa soluzione completa include fino a 300 carte virtuali gratis che tu puoi creare e assegnare ai tuoi collaboratori. Inoltre, ha utenti illimitati senza costi aggiuntivi. Wallaster ti dà accesso a carte payroll istantanee per i tuoi dipendenti. Semplificherai l’elaborazione delle buste paga e migliorerai l’efficienza della tua azienda. Ecco cosa puoi fare con queste carte avanzate:

  • la busta paga viene accreditata immediatamente sul conto del titolare della carta;
  • costo zero per i dipendenti e gli affiliati;
  • potrai effettuare fino a 1500 pagamenti alla volta dal tuo sistema contabile;
  • pagamento delle buste paga 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 accreditate sul conto del titolare della carta.

Wallaster: carte di pagamento ricche di funzionalità

Le carte di pagamento Wallaster sono ricche di funzionalità per rendere la vita di un’azienda pratica e facile. Ottieni accesso rapido a tutte le funzioni aggiungendo titolari di carta di credito in pochi clic attraverso il tuo account aziendale nel Portale clienti. Iscriviti gratis e inizia subito ad approfittare di questa incredibile soluzione.

Iscriviti gratis a Wallester

Puoi effettuare pagamenti multipli in un attimo, trasformando così il tuo processo retributivo automatizzato per risparmiare tempo, ridurre gli errori e garantire transazioni sempre precise. I pagamenti sono facili perché si possono effettuare in qualsiasi momento e ovunque. Inoltre, i fondi vengono accreditati immediatamente sul conto del titolare della carta. Entra nella contabilità senza problemi che integra perfettamente pagamenti e retribuzioni semplificando processi complessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Doppio 3% da BBVA su remunerazione e cashback nei primi 6 mesi

Doppio 3% da BBVA su remunerazione e cashback nei primi 6 mesi
Bitcoin prova a rialzarsi dopo il bagno di sangue

Bitcoin prova a rialzarsi dopo il bagno di sangue
SelfyConto è la soluzione che fa i tuoi interessi: ottieni il 3% sui risparmi

SelfyConto è la soluzione che fa i tuoi interessi: ottieni il 3% sui risparmi
Bitcoin in caduta: non è una moneta, è una scommessa

Bitcoin in caduta: non è una moneta, è una scommessa
Doppio 3% da BBVA su remunerazione e cashback nei primi 6 mesi

Doppio 3% da BBVA su remunerazione e cashback nei primi 6 mesi
Bitcoin prova a rialzarsi dopo il bagno di sangue

Bitcoin prova a rialzarsi dopo il bagno di sangue
SelfyConto è la soluzione che fa i tuoi interessi: ottieni il 3% sui risparmi

SelfyConto è la soluzione che fa i tuoi interessi: ottieni il 3% sui risparmi
Bitcoin in caduta: non è una moneta, è una scommessa

Bitcoin in caduta: non è una moneta, è una scommessa
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
4 feb 2026
Link copiato negli appunti