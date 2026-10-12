 4% per 12 mesi e canone zero su conto, carte e operazioni con ING
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

4% per 12 mesi e canone zero su conto, carte e operazioni con ING

Con Conto Corrente Arancio di ING hai il 4% di interesse annuo lordo per 12 mesi sui risparmi e canone zero su conto, carte e operazioni.
4% per 12 mesi e canone zero su conto, carte e operazioni con ING
Fintech Conti
Con Conto Corrente Arancio di ING hai il 4% di interesse annuo lordo per 12 mesi sui risparmi e canone zero su conto, carte e operazioni.
ING
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Cosa stai aspettando? Smetti di pagare qualcosa che qualcuno ti dà gratis! Apri ora Conto Corrente Arancio! Grazie alla nuova promozione di ING hai il 4% di interesse annuo lordo per 12 mesi sui tuoi risparmi e canone zero su conto, carte e operazioni. Si tratta di un’occasione unica da prendere subito al volo prima che finisca.

Apri Conto Corrente Arancio

Cosa devi fare per ottenere questa promozione. Prima di tutto apri Conto Corrente e Conto Deposito Arancio entro il 2 novembre 2026. Dopodiché attivali entro il 30 novembre 2026 facendo un bonifico sul conto corrente e un bonifico sul conto deposito. Infine, accredita lo stipendio entro il 31 gennaio 2026 di almeno 1000 euro o ricevi un bonifico di almeno 1000 euro sul tuo conto corrente.

Conto Canone Zero ING: cosa include

Sai cosa include il Conto Corrente Arancio di ING a canone zero? Include proprio tutto! Non perdere i vantaggi offerti da questa promozione! Aprilo finché sei ancora in tempo! Si tratta di un’opportunità unica e intelligente per gestire al meglio le tue finanze.

Apri Conto Corrente Arancio
  • Costi di tenuta conto azzerabili
    • Canone a 0€ accreditando stipendio o pensione, con entrate di almeno 1.000€ mensili oppure per gli under 30.
  • Carte Mastercard senza canone
    • Acquisti ovunque, pagamenti contactless da smartphone e prelievi di contante gratuiti in tutta l’area Euro.
  • Principali servizi a costo zero
    • Nessuna commissione per bonifici SEPA (anche istantanei), modelli F24, MAV, RAV, CBILL e pagoPA.
  • Gestione interamente digitale via app
    • Dimentica le filiali fisiche: gestisci ogni operazione comodamente a distanza ed eviti le code agli sportelli.
  • Portabilità del conto semplificata
    • Ci occupiamo noi del trasferimento automatico di stipendio, bollette e pagamenti ricorrenti dalla tua vecchia banca.
  • Accantonamento automatico dei risparmi
    • Metti da parte una somma ogni mese in automatico, trasferendola direttamente sul conto deposito per risparmiare senza sforzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apri SelfyConto: tenuta conto gratuito e 4% di interesse

Apri SelfyConto: tenuta conto gratuito e 4% di interesse
Conto con interessi al 4% per 6 mesi, ecco cosa offre Banca Mediolanum

Conto con interessi al 4% per 6 mesi, ecco cosa offre Banca Mediolanum
Satispay lancia la carta di debito a canone zero: costi e condizioni

Satispay lancia la carta di debito a canone zero: costi e condizioni
Conto Corrente Arancio: tutto incluso e 4% annuo suoi risparmi

Conto Corrente Arancio: tutto incluso e 4% annuo suoi risparmi
Apri SelfyConto: tenuta conto gratuito e 4% di interesse

Apri SelfyConto: tenuta conto gratuito e 4% di interesse
Conto con interessi al 4% per 6 mesi, ecco cosa offre Banca Mediolanum

Conto con interessi al 4% per 6 mesi, ecco cosa offre Banca Mediolanum
Satispay lancia la carta di debito a canone zero: costi e condizioni

Satispay lancia la carta di debito a canone zero: costi e condizioni
Conto Corrente Arancio: tutto incluso e 4% annuo suoi risparmi

Conto Corrente Arancio: tutto incluso e 4% annuo suoi risparmi
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
12 ott 2026
Link copiato negli appunti