4% per 12 mesi e canone zero su conto, carte e operazioni con ING

Cosa stai aspettando? Smetti di pagare qualcosa che qualcuno ti dà gratis! Apri ora Conto Corrente Arancio! Grazie alla nuova promozione di ING hai il 4% di interesse annuo lordo per 12 mesi sui tuoi risparmi e canone zero su conto, carte e operazioni. Si tratta di un’occasione unica da prendere subito al volo prima che finisca.

Cosa devi fare per ottenere questa promozione. Prima di tutto apri Conto Corrente e Conto Deposito Arancio entro il 2 novembre 2026. Dopodiché attivali entro il 30 novembre 2026 facendo un bonifico sul conto corrente e un bonifico sul conto deposito. Infine, accredita lo stipendio entro il 31 gennaio 2026 di almeno 1000 euro o ricevi un bonifico di almeno 1000 euro sul tuo conto corrente.

Conto Canone Zero ING: cosa include

Sai cosa include il Conto Corrente Arancio di ING a canone zero? Include proprio tutto! Non perdere i vantaggi offerti da questa promozione! Aprilo finché sei ancora in tempo! Si tratta di un’opportunità unica e intelligente per gestire al meglio le tue finanze.

Costi di tenuta conto azzerabili Canone a 0€ accreditando stipendio o pensione, con entrate di almeno 1.000€ mensili oppure per gli under 30.

Carte Mastercard senza canone Acquisti ovunque, pagamenti contactless da smartphone e prelievi di contante gratuiti in tutta l’area Euro.

Principali servizi a costo zero Nessuna commissione per bonifici SEPA (anche istantanei), modelli F24, MAV, RAV, CBILL e pagoPA.

Gestione interamente digitale via app Dimentica le filiali fisiche: gestisci ogni operazione comodamente a distanza ed eviti le code agli sportelli.

Portabilità del conto semplificata Ci occupiamo noi del trasferimento automatico di stipendio, bollette e pagamenti ricorrenti dalla tua vecchia banca.

Accantonamento automatico dei risparmi Metti da parte una somma ogni mese in automatico, trasferendola direttamente sul conto deposito per risparmiare senza sforzo.

