Apri Conto Corrente Arancio: 4% sui risparmi e 4% di cashback

Con Conto Corrente Arancio sorridi sia quando risparmi che quando spendi! Scopri la nuova promozione per tutti i nuovi clienti. Aprendo un conto adesso, inserendo il codice ING2025, potrai ottenere due vantaggi davvero molto interessanti per gestire le tue finanze.

Prima di tutto ottieni il 4% di interesse annuo lordo sui tuoi risparmi. Incredibile vero? Nessuno offre un tasso così alto sui tuoi risparmi. Così puoi far fruttare il tuo denaro senza dover far nulla e, soprattutto, senza rischi. Un ottimo modo per combattere l’inflazione e il carovita che in questo periodo sta dilagando.

Inoltre, grazie a Conto Corrente Arancio ottieni anche il 4% di cashback sulle tue spese quotidiane. In pratica, i tuoi acquisti valgono il 4% di ritorno economico. Più spendi e maggiore sarà la somma che riceverai dal tuo acquisto. Insomma, tutto è estremamente vantaggioso, anche fare acquisti, con ING.

Conto Corrente Arancio: la soluzione smart conveniente e completa

Con Conto Corrente Arancio ottieni una soluzione smart conveniente e completa per gestire le tue finanze. Potrai farlo in modo smart, guadagnando tempo e soldi. Attiva la nuova promozione inserendo ING2025! In questo modo potrai ottenere il 4% annuo sui tuoi risparmi e il 4% di cashback sui tuoi acquisti.

Con Conto Corrente Arancio Più e Carte hai la promozione Cashback con il 4% sui tuoi acquisti fino a 250 euro. Inoltre, hai tutto incluso: carte gratis, bonifici senza commissioni, prelievi in Italia e in Europa e non solo. In più azzeri il canone di tenuto accreditando lo stipendio o la pensione. Addirittura viaggi senza pensieri con le carte MasterCard a canone zero.

Con Conto Arancio i tuoi risparmi crescono grazie al 4% di interessi per 6 mesi fino a 50.000 euro. Inoltre, i tuoi soldi sono al sicuro perché potrai realizzare i tuoi sogni. Infine, hai zero spese. Nessun costo di apertura, gestione, trasferimento o chiusura.