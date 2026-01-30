 Apri un Conto Credem oggi: per te carta di debito a canone zero
Se apri un Conto di Corrente Credem oggi la carta di debito è a canone zero: sfrutta subito la promozione per risparmiare senza rinunce.
Con Credem oggi apri il tuo Conto Corrente online a canone zero. Inoltre, per te hai anche la carta di debito a canone zero il primo anno, poi solo 1,50 euro al mese. Niente male vero? Allora non perdere assolutamente questa promozione. Apri il tuo conto corrente intelligente adesso. Avrai accesso a tantissime funzionalità avanzate per gestire le tue finanze.

Con Credem hai una soluzione a canone zero con un team di consulenti a tua completa disposizione, in filiale o da remoto. Inoltre, ottieni anche una carta di debito, la Credemcard Internazionale MasterCard, con canone zero il primo anno e dopo 1,50 euro al mese. Grazie a questa carta di pagamento effettui prelievi di denaro in contante, acquisti online ed effettui pagamenti in Italia e all’estero, anche dal tuo smartphone.

Inoltre, incluso a canone zero, con il Conto Corrente Credem, hai anche il servizio di Internet Banking. Si tratta di un sistema smart, accessibile sia da computer che da smartphone tramite l’App Credem Mobile, che ti permette di gestire e monitorare le tue finanze ovunque tu sia e in qualsiasi momento. Insomma, un conto corrente sempre con te, moderno, versatile e sicuro.

Conto Credem: tutto a zero euro

Il Conto Corrente Online Credem Link è tutto a zero euro! Potrai effettuare tutte le operazioni bancarie direttamente dai tuoi dispositivi senza costi. Basta aspettare lunghe code in filiale! Grazie all’App Credem Mobile fai tutto quando vuoi e in maniera completamente indipendente. Dai un’occhiata cosa hai a zero costi:

  • Canone Conto Corrente Credem Link a 0 euro;
  • Canone Internet Banking e App Credem Mobile a 0 euro;
  • Pagamenti F24, MAV, RAV a 0 euro;
  • Canone Carta di Debito a 0 euro;
  • Addebiti SDD e Domiciliazioni Bancarie a 0 euro;
  • Bonifici con Internet e Mobile Banking in Euro verso Paesi SEPA ed extra SEPA anche istantanei a 0 euro;
  • Prelievo di contante in euro su sportello ATM Credem a 0 euro;
  • Imposta di bollo con giacenza media di periodo inferiore a 5.000 euro a 0 euro.

30 gen 2026
