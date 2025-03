Apri HYPE Premium e ottieni subito 25€ di bonus con questo codice

Se stai cercando un conto che offra tutto il necessario per gestire al meglio le tue finanze e che ti permetta di viaggiare senza preoccupazioni, HYPE Premium è la soluzione ideale. Attivando ora il conto al costo di 9,90€ al mese, puoi ottenere subito un bonus di 25€, iniziando a beneficiare di tutti i vantaggi esclusivi che questo servizio offre. Basta inserire il codice CIAOHYPER in fase di registrazione. Ma andiamo a scoprire le sue caratteristiche nel dettaglio.

Tutti i vantaggi di HYPE Premium

HYPE Premium si distingue per la sua formula all inclusive, che racchiude in un unico conto una serie di servizi finanziari e assicurativi pensati per chi vuole avere tutto sotto controllo, senza sorprese. Con la World Elite Mastercard, inclusa nel conto, puoi effettuare pagamenti e prelievi in tutto il mondo senza commissioni aggiuntive, sia che ti trovi in Italia che all’estero. Questa carta esclusiva ti permette di accedere a oltre 1.100 lounge aeroportuali con il programma LoungeKey, trasformando le attese in aeroporto in momenti di puro relax.

L’esperienza di utilizzo di HYPE Premium è pensata per essere pratica e intuitiva. Ricaricare la carta è semplice e illimitato, così come l’invio di bonifici istantanei, sempre gratuiti e in tempo reale. Non ci sono costi nascosti: pagare bollette, ricaricare il telefono o effettuare operazioni quotidiane diventa un processo trasparente e privo di commissioni.

Un altro punto di forza del conto HYPE Premium è il pacchetto assicurativo completo, che copre le spese mediche, offre un rimborso per lo smarrimento del bagaglio e per i ritardi dei voli, rendendo ogni viaggio più sicuro e sereno. Inoltre, grazie all’assistenza prioritaria disponibile 7 giorni su 7 via WhatsApp, email, telefono e chat, avrai sempre un supporto rapido e dedicato per qualsiasi necessità.

Approfitta subito dell’offerta, apri il conto e ottieni il bonus di 25€, iniziando a vivere ogni giorno con la sicurezza e la comodità di un conto davvero completo.