Apri ora il conto Credem e ottieni subito 100€ di buono Amazon

Il mese di settembre si apre con una proposta interessante per chi sta valutando l’idea di passare a una nuova banca o di attivare un conto corrente digitale. Credem Link, il conto online di Credem, combina la praticità della gestione via Internet Banking e App con la possibilità di ricevere supporto da consulenti, sia in filiale che a distanza.

Si tratta quindi di un conto a vocazione digitale, ma che non rinuncia alla componente umana quando necessario. In più, per chi lo apre entro il 30 settembre 2025 sul sito ufficiale della banca, è previsto un vantaggio extra: utilizzando il codice promozionale BONUS100 in fase di attivazione, si riceve un Buono Regalo Amazon.it da 100€. Ecco le condizioni per ottenerlo.

Come avere il buono Amazon da 100€ con Credem Link

Per accedere al premio basta rispettare alcune condizioni: la prima è quella di aprire il conto Credem Link direttamente online, poi accreditare lo stipendio o la pensione, oppure utilizzare la carta di debito per pagamenti pari ad almeno 2.000€ complessivi entro il 31 dicembre 2025. Il buono Amazon verrà inviato via email entro il 28 febbraio 2026.

Oltre a questa iniziativa promozionale, Credem Link offre un conto a canone zero, semplice da gestire e con carta di debito inclusa. Si può scegliere tra la Credemcard Internazionale Mastercard, gratuita per i primi 12 mesi (successivamente 1,50€ al mese), abilitata a prelievi e pagamenti anche all’estero e compatibile con i principali wallet digitali, oppure la Credemcard Pagobancomat, ideale per chi preferisce operare solo in Italia, sempre senza costi di canone.

L’offerta si completa con il servizio di Internet Banking gratuito, disponibile sia da computer che tramite app mobile, che consente di monitorare in tempo reale tutte le operazioni e le spese.