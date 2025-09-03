 Apri ora il conto Credem e ottieni subito 100€ di buono Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apri ora il conto Credem e ottieni subito 100€ di buono Amazon

Aprendo in questo momento Credem Link si ottiene un buono Amazon del valore di 100 euro. Oltre a tutti gli altri vantaggi del conto.
Apri ora il conto Credem e ottieni subito 100€ di buono Amazon
Fintech Conti
Aprendo in questo momento Credem Link si ottiene un buono Amazon del valore di 100 euro. Oltre a tutti gli altri vantaggi del conto.

Il mese di settembre si apre con una proposta interessante per chi sta valutando l’idea di passare a una nuova banca o di attivare un conto corrente digitale. Credem Link, il conto online di Credem, combina la praticità della gestione via Internet Banking e App con la possibilità di ricevere supporto da consulenti, sia in filiale che a distanza.

Si tratta quindi di un conto a vocazione digitale, ma che non rinuncia alla componente umana quando necessario. In più, per chi lo apre entro il 30 settembre 2025 sul sito ufficiale della banca, è previsto un vantaggio extra: utilizzando il codice promozionale BONUS100 in fase di attivazione, si riceve un Buono Regalo Amazon.it da 100€. Ecco le condizioni per ottenerlo.

Apri ORA Credem Link

Per accedere al premio basta rispettare alcune condizioni: la prima è quella di aprire il conto Credem Link direttamente online, poi accreditare lo stipendio o la pensione, oppure utilizzare la carta di debito per pagamenti pari ad almeno 2.000€ complessivi entro il 31 dicembre 2025. Il buono Amazon verrà inviato via email entro il 28 febbraio 2026.

Oltre a questa iniziativa promozionale, Credem Link offre un conto a canone zero, semplice da gestire e con carta di debito inclusa. Si può scegliere tra la Credemcard Internazionale Mastercard, gratuita per i primi 12 mesi (successivamente 1,50€ al mese), abilitata a prelievi e pagamenti anche all’estero e compatibile con i principali wallet digitali, oppure la Credemcard Pagobancomat, ideale per chi preferisce operare solo in Italia, sempre senza costi di canone.

L’offerta si completa con il servizio di Internet Banking gratuito, disponibile sia da computer che tramite app mobile, che consente di monitorare in tempo reale tutte le operazioni e le spese.

Apri ORA Credem Link

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Le migliori piattaforme per il trading di futures su Ethereum

Le migliori piattaforme per il trading di futures su Ethereum
Trading di futures Bitcoin: le migliori piattaforme del 2025

Trading di futures Bitcoin: le migliori piattaforme del 2025
Con Trade Republic i tuoi risparmi ora valgono il 2%: scopri come

Con Trade Republic i tuoi risparmi ora valgono il 2%: scopri come
Le 9 migliori piattaforme con leva finanziaria per criptovalute nel 2025

Le 9 migliori piattaforme con leva finanziaria per criptovalute nel 2025
Le migliori piattaforme per il trading di futures su Ethereum

Le migliori piattaforme per il trading di futures su Ethereum
Trading di futures Bitcoin: le migliori piattaforme del 2025

Trading di futures Bitcoin: le migliori piattaforme del 2025
Con Trade Republic i tuoi risparmi ora valgono il 2%: scopri come

Con Trade Republic i tuoi risparmi ora valgono il 2%: scopri come
Le 9 migliori piattaforme con leva finanziaria per criptovalute nel 2025

Le 9 migliori piattaforme con leva finanziaria per criptovalute nel 2025
Edoardo D'amato
Pubblicato il
3 set 2025
Link copiato negli appunti