Apri SelfyConto entro giugno e ricevi il 5% di cashback sui tuoi acquisti

Chi fa spesso acquisti con carta può ora ottenere un rimborso reale: SelfyConto offre il 5% di cashback sugli acquisti effettuati con la carta di debito, fino a un massimo di 500 euro al mese.

L’iniziativa è valida per chi apre un nuovo conto entro il 30 giugno 2025. Il rimborso avviene direttamente sul conto corrente e resta attivo fino al 31 luglio 2025. Per approfittare di questa straordinaria promozione basta andare sul sito di SelfyConto. Nelle prossime righe ti diamo maggiori info al riguardo.

Come funziona l’offerta e cosa include SelfyConto

Chi apre il conto entro la data indicata e richiede la carta di debito ha diritto al 5% di cashback su tutte le spese con carta, fino a 500€ al mese. Il conto offre anche altri vantaggi: canone gratuito per un anno (azzerabile anche dopo per chi accredita lo stipendio o spende almeno 500€ al mese), bonifici SEPA gratuiti, prelievi gratis in tutta l’area euro e carta di debito gratuita per il primo anno (poi 10€/anno).

Per gli under 30, il canone resta gratuito fino al compimento dei 30 anni, mentre per gli over 30 sarà di 3,75€/mese, sempre azzerabile con le condizioni sopra.

Una proposta interessante per chi cerca un conto smart, con costi chiari, cashback reale e la comodità di una gestione tutta da app. Puoi aprirlo direttamente sul sito di SelfyConto utilizzando lo smartphone, in pochi minuti. Aprire SelfyConto è semplice, veloce e completamente online: bastano un documento d’identità, il codice fiscale, uno smartphone e una mail. L’identificazione può avvenire via SPID, bonifico o webcam.